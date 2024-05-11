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港聞

港聞二

稱曾中海綿彈不能試槍 非欲缺席

【明報專訊】控方案情曾指，涉案同謀吳智鴻和屠龍小隊曾去台灣軍訓和組團到西貢試槍，其中第四被告李家田被指有份參與試槍。李家田的代表大律師林芷瑩昨日追問隊長黃振強為何沒參與軍訓，黃振強稱他當時自大，認為以自己實力毋須軍訓，且自己在中大遭海綿彈和橡膠子彈射中至少5處，傷口未癒合、不能試槍，但無醫療紀錄。

辯方質疑黃是訛稱因傷缺席試槍，實情想「拖住」吳智鴻，無意用槍；黃亦不欲牽涉試槍等嚴重活動，「你隻手唔掂呢啲嘅嘢」？黃一概否認。

庭上指出，試槍信息群組成員不包括李家田。黃供稱，吳智鴻邀請李家田加入另一群組，他們私下有溝通。辯方展示信息紀錄稱，黃不曾將吳的聯絡方式給李，黃說相信已刪除。辯方又指，屠龍小隊在試槍後晚上約9時晚飯開會，但李家田當晚困在理大沒出席，更於10時許離開小隊的信息群組。黃稱李與他們吃飯後才入理大，並確認不知同晚10時警方圍封理大。

黃作供曾指，吳智鴻曾在試槍時將一支槍交予李，惟黃從沒見過該槍。辯方質疑為何行事小心謹慎的吳會把槍交給素未謀面的人？黃稱吳相信他，他亦信任李保管手槍。雖然黃曾叫李家田「自首」，但黃相信對方判斷到他只是說笑。

另外，林芷瑩盤問時稱，李家田案發時在浸大修讀電影高級文憑和燈光課程，並在示威現場拍攝紀錄片；黃在庭上回應，他只知李修讀電影及在場「攞（影片）材料」。黃從相片認出李在示威場合手持攝錄機，辯方稱李是在場撿拾布袋彈做資料蒐集，黃表示知道李在現場拍照。

（反修例風暴）

相關字詞﹕串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 屠龍小隊 反恐條例 反修例風波

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