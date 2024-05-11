稱曾中海綿彈不能試槍 非欲缺席

辯方質疑黃是訛稱因傷缺席試槍，實情想「拖住」吳智鴻，無意用槍；黃亦不欲牽涉試槍等嚴重活動，「你隻手唔掂呢啲嘅嘢」？黃一概否認。

庭上指出，試槍信息群組成員不包括李家田。黃供稱，吳智鴻邀請李家田加入另一群組，他們私下有溝通。辯方展示信息紀錄稱，黃不曾將吳的聯絡方式給李，黃說相信已刪除。辯方又指，屠龍小隊在試槍後晚上約9時晚飯開會，但李家田當晚困在理大沒出席，更於10時許離開小隊的信息群組。黃稱李與他們吃飯後才入理大，並確認不知同晚10時警方圍封理大。

黃作供曾指，吳智鴻曾在試槍時將一支槍交予李，惟黃從沒見過該槍。辯方質疑為何行事小心謹慎的吳會把槍交給素未謀面的人？黃稱吳相信他，他亦信任李保管手槍。雖然黃曾叫李家田「自首」，但黃相信對方判斷到他只是說笑。

另外，林芷瑩盤問時稱，李家田案發時在浸大修讀電影高級文憑和燈光課程，並在示威現場拍攝紀錄片；黃在庭上回應，他只知李修讀電影及在場「攞（影片）材料」。黃從相片認出李在示威場合手持攝錄機，辯方稱李是在場撿拾布袋彈做資料蒐集，黃表示知道李在現場拍照。

（反修例風暴）