涉與12歲女童性交拍片 律師控3罪還押

被告陸建廷（39歲）報稱律師，暫毋須就3項控罪答辯。控罪指稱，被告2024年3月4日在青衣珀麗路8號珀麗灣一個單位，與12歲女童X非法性交。被告另被控同年3月28日在同地與X非法性交，以及同日製作X的裸體影片。控方昨於庭上申請押後案件，以待警方進一步調查。辯方申請保釋，被裁判官拒絕，被告須還押至7月5日。

申保釋被拒 律師會拒評

香港律師會回覆查詢表示，不會評論個別個案，特別是已進入司法程序的案件。該會稱，作為香港律師的監管團體，律師會非常重視會員操守，若律師會有理由相信任何律師違反相關條例，將按照符合《法律執業者條例》的程序調查；如有需要，律師會會將案件轉介律師紀律審裁組召集人，安排紀律聆訊。

【案件編號：WKCC 2052/24】