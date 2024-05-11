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港聞

港聞二

涉與12歲女童性交拍片 律師控3罪還押

【明報專訊】男律師陸建廷今年3月涉嫌兩度與12歲女童非法性交，其中一次錄製對方的裸體影片，昨被押解往西九龍裁判法院提堂，控以兩項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」及一項「製作兒童色情物品」罪。裁判官下令被告還押至7月5日再訊，以待警方進一步調查。資料顯示，陸建廷和一間律師事務所的顧問律師同名。香港律師會回覆，所有專業操守調查均屬保密，不會評論個別案件。

被告陸建廷（39歲）報稱律師，暫毋須就3項控罪答辯。控罪指稱，被告2024年3月4日在青衣珀麗路8號珀麗灣一個單位，與12歲女童X非法性交。被告另被控同年3月28日在同地與X非法性交，以及同日製作X的裸體影片。控方昨於庭上申請押後案件，以待警方進一步調查。辯方申請保釋，被裁判官拒絕，被告須還押至7月5日。

申保釋被拒 律師會拒評

香港律師會回覆查詢表示，不會評論個別個案，特別是已進入司法程序的案件。該會稱，作為香港律師的監管團體，律師會非常重視會員操守，若律師會有理由相信任何律師違反相關條例，將按照符合《法律執業者條例》的程序調查；如有需要，律師會會將案件轉介律師紀律審裁組召集人，安排紀律聆訊。

【案件編號：WKCC 2052/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 香港律師會 製作兒童色情物品 與13歲以下女童非法性交罪 律師

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