陳文敏：禁令非禁榮光 純播歌「似不觸犯」

指臨時禁令實際效果等同永久

陳文敏昨早在商台《在晴朗的一天出發》表示，若網上片段的內容沒顯示「香港國歌」或「香港獨立」等資料，僅單純播放《榮光》，他不認為網絡供應商須移除，而且供應商無從得知或控制使用者意圖，「刀可以讓人打劫、斬人，但係咪不可賣刀？」他說，禁制令並不限制新聞工作和研究活動，認為歌曲需存在方可被用到。

張國鈞：加強阻嚇違法者

律政司副司長張國鈞在社交平台表示，禁制令目的是協助制止指明的刑事行為，加強阻嚇實在或潛在違法者，適用範圍只針對意圖煽動分裂國家、煽動和侮辱國歌的情况下廣播、表演、分發或傳布該歌曲，而且禁制令範圍限於防止刑事罪行，並已顧及可能牽涉言論自由權利的關注。

陳文敏認為，禁制令提及的4項意圖「相對含糊，大家不清楚」，變相令歌曲成為「禁歌」。

另外，香港總商會昨舉行會員大會，由陳瑞娟接替阮蘇少媚擔任主席，阮蘇少媚表示，23條立法過程先後舉辦多次活動，由司局長向外國商會及跨國企業解說條例，她認為現時社會大致平定，與外國商會和企業交流的活動不會停。