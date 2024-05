舉重總會主席再稱港「國家」 政府斥違一國着港協查

涵台港選手 稱參賽者來自「來自13國家」

「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」開幕禮周一在香港舉行,葉永玉致辭稱,亞洲錦標賽「有來自13個國家的舉重選手、約200人參與(we have lifters and officials from 13 countries, and there are around 200 entries)」。不過,本港及中華台北隊今次均以地區身分參賽。

政府昨晚發稿回應稱,葉永玉說法與事實嚴重不符,涉嫌違反一國原則,舉重健力總會須於下周三(15日)或之前就事件向港協暨奧委會提交報告。本報昨向總會查詢事件,正待回覆。

翻查資料,葉永玉3月於香港舉重邀請賽致辭時,曾形容香港為「較小的國家」。而前年12月於迪拜舉行的亞洲經典健力錦標賽,大會將國歌播錯成反修例歌曲《願榮光歸香港》,舉重健力總會事後遭港協暨奧委會口頭警告。政府昨稱十分重視總會接連發生不同程度錯誤,已要求港協暨奧委會深入調查,並提出有效改善方案。

新民黨立法會議員何敬康認為,葉永玉非首次發表不符一國原則的言論,難令人信納口述之誤,促請對方及總會清楚交代事件。