明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

疑遭入侵 六福「會員資料」網上售 集團「未能確認」是否被盜 黑客稱持500萬人私隱

【明報專訊】本港再有懷疑資料外泄事故，六福珠寶資料庫疑遭黑客入侵，會員資料疑被上載至網上發售。黑客稱持有「500萬」名會員資料，向有意購入者索價2.5萬泰達幣（約19.5萬港元）。六福集團昨稱，已就事件展開調查，包括聘請專家檢視，至昨日未能確認是否真正出現客戶資料外泄。私隱專員公署稱，昨午收到涉事公司就資料外泄事故的通報，暫時未有就事件接獲查詢或投訴。電腦安全及事故應變專家賴灼東估計，涉事公司伺服器或程式本身有漏洞，不排除監察系統有不足，故即使有黑客入侵資料庫並涉取走資料亦無從得知。

包括生日年齡住址 專家奇怪公司不知情

根據網上討論區資料，有網民周日（5日）發帖稱發售六福珠寶會員資料，聲稱持有500萬名高級會員及數以萬計普通會員資料，又聲稱全部涵蓋身分證號碼。該網民向有意購入者索價2.5萬泰達幣，甚至可先提供個人資料的「樣板」。據了解，涉及資料包括會員出生年月日、年齡及住址等。

六福集團昨回覆查詢稱，非常重視客戶私隱，已展開調查，包括聘請專家檢視是否出現客戶資料外泄，向警方報案及通報私隱專員公署。至於事件成因及有否接獲黑客通知，公司稱仍在調查，將盡快就事件發出正式公告。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，難以確認黑客持有資料的真偽，惟不排除市民日常接獲的電話騙案，對方能提供事主個人資料，相關來源是購買黑客的資料，認為明目張膽發售相當嚴重。他對涉事公司有網絡漏洞卻不知情感奇怪，建議公司加強保護措施。

港專泄資料 增至涉8100人

另外，香港專業進修學校周四（9日）確認，今年2月遭黑客以勒索軟件攻擊，內部資料日前在暗網遭公開。私隱專員公署周四表示，初步查詢顯示事故或涉約3200名學生，包括身分證副本、銀行月結單、電話等，涉及450GB資料。公署昨稱，接獲港專最新有約8100名受影響者。

議員促修私隱例 強制通報加重罰則

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆對近日頻現資料外泄事故表示震驚，反映社會整體網絡安全意識不足，相關法例落後及不足，將在立法會跟進。她認為，若政府部門或公營機構出現相關事故，涉事部門或機構首長及資訊科技項目主管必須問責；另建議政府盡快修訂《個人資料（私隱）條例》，引入強制資料外泄通報，加重罰則，並加入行政罰款機制。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕網絡安全 港專 六福珠寶 資料外泄

上 / 下一篇新聞

高中倫理宗教科 增教假新聞網絡公審私隱權
高中倫理宗教科 增教假新聞網絡公審私隱權
舉重總會主席再稱港「國家」 政府斥違一國着港協查
舉重總會主席再稱港「國家」 政府斥違一國着港協查
陳文敏：禁令非禁榮光 純播歌「似不觸犯」
陳文敏：禁令非禁榮光 純播歌「似不觸犯」
【日月掠影】2015年5月20日：招聘暑期工 僱主談不「辭」而別
【日月掠影】2015年5月20日：招聘暑期工 僱主談不「辭」而別
涉與12歲女童性交拍片 律師控3罪還押
涉與12歲女童性交拍片 律師控3罪還押
指熄燈房間警拍面揮棍 屠龍隊長：事後交手機密碼
指熄燈房間警拍面揮棍 屠龍隊長：事後交手機密碼
稱曾中海綿彈不能試槍 非欲缺席
稱曾中海綿彈不能試槍 非欲缺席
7．21非白衣人案 第六被告：留現場欲助警調查
7．21非白衣人案 第六被告：留現場欲助警調查
解款車剷行人路撞傷兩女 警長槍戒備
解款車剷行人路撞傷兩女 警長槍戒備
控方專家證人談美制裁法案 稱用字主觀難免濫用
控方專家證人談美制裁法案 稱用字主觀難免濫用
哥球會錄729種蛾 環評38 土拓：方法合要求 會方强光引
哥球會錄729種蛾 環評38 土拓：方法合要求 會方强光引
拆卸五月天舞台 男工失足墮兩米危殆
拆卸五月天舞台 男工失足墮兩米危殆
小號手藏炸藥囚54月 官斥控方未提搜出裝備降罪責
小號手藏炸藥囚54月 官斥控方未提搜出裝備降罪責
冒名撤捐器官登記 設計師刑毁罪成
冒名撤捐器官登記 設計師刑毁罪成
Little Frog家長 有稱未接退款信息
Little Frog家長 有稱未接退款信息
癌樣本組織濺未用器皿 誤切子宮歸因設備擺放 博愛無提人為疏忽 社協促公院一併檢示
癌樣本組織濺未用器皿 誤切子宮歸因設備擺放 博愛無提人為疏忽 社協促公院一併檢示
慢病共治下階段研納乙肝
慢病共治下階段研納乙肝
膠管廠三級火犯險撲救 六旬工逾五成身體燒傷
膠管廠三級火犯險撲救 六旬工逾五成身體燒傷
輪公屋縮短0.1年 房委料今年平穩
輪公屋縮短0.1年 房委料今年平穩
疑棄用行人隧道 女子遭的士撞飛不治
疑棄用行人隧道 女子遭的士撞飛不治
洪水橋建站屯馬線續駛 收車黃金兩小時拆牆施工
洪水橋建站屯馬線續駛 收車黃金兩小時拆牆施工
洪水橋發展292億撥款通過 發展局：需有一定商業面積
洪水橋發展292億撥款通過 發展局：需有一定商業面積
馬會伙故宮合作 捐4.4億揚中華文化
馬會伙故宮合作 捐4.4億揚中華文化
林百欣爭產案 三房專家評估林病情 指患嚴重阿茲海默
林百欣爭產案 三房專家評估林病情 指患嚴重阿茲海默
九市速遞：廣交會25萬外商 破紀錄 參展商罕接即場訂單 線下出口增11%
九市速遞：廣交會25萬外商 破紀錄 參展商罕接即場訂單 線下出口增11%
九市速遞：港青中山基地創業 交津2880元
九市速遞：港青中山基地創業 交津2880元
九市速遞：橫琴推自貿戶口 方便跨境轉帳
九市速遞：橫琴推自貿戶口 方便跨境轉帳
九市速遞：穗咖啡博覽下周四開鑼
九市速遞：穗咖啡博覽下周四開鑼
灣區手記：排隊文化 ／文：尚東美
灣區手記：排隊文化 ／文：尚東美
【Emily】疫情停辦 立會本月重啟區會會面 南區荃灣關愛隊一周年 麥美娟：KPI超標
【Emily】疫情停辦 立會本月重啟區會會面 南區荃灣關愛隊一周年 麥美娟：KPI超標
【Emily】何伯無公屋戶籍 房署查何太單位
【Emily】何伯無公屋戶籍 房署查何太單位
【Emily】對角過馬路試行 行人慳14秒不礙車流
【Emily】對角過馬路試行 行人慳14秒不礙車流
【Emily】歷屆最大 寵物用品展帶「主子」試玩試食
【Emily】歷屆最大 寵物用品展帶「主子」試玩試食