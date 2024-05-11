灣區手記：排隊文化 ／文：尚東美

最近五一假期途徑廣州某公園，在遊樂場看到兩條人龍，排隊的不乏約20歲的年輕男女。好奇遊樂場是否有什麼活動，他們在等入場？走到前頭「八卦」，原來是遊樂場擺放幾個大型Hello Kitty模型，他們排隊就是為影相打卡。

說實在，見此景象着實有點意外。每到景點地區，遊客大都爭相搶最佳角度影相留念，這一撥人影完，外圍其他人就看誰腳步快，上前佔位置；有時一些遊客明知有人在影相，仍毫不理會上前站着，「旁若無人」。反觀遊樂場這些年輕人，沒有保安指揮，全都自發排隊，也沒有人未等前者影完相便急不及待上前「霸位」，一切井然有序。

事後問當地朋友，對方不以為罕：「很正常呀，大家目的是打卡放上網，為了相片好看，當然不想影到隔籬有其他人，所以就排隊逐個影」。之後再到另一處打卡點，同樣有人排隊等影相，其中一對女孩拍完幾張之後覺得效果不好，想換個角度，卻沒霸着位置不走，反而示意後面的人上前拍攝，兩人再重新排隊等待。

文：尚東美