九市速遞：廣交會25萬外商 破紀錄 參展商罕接即場訂單 線下出口增11%

廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青表示，本屆廣交會有中美總商會、英國48家集團俱樂部、加中貿易理事會、土耳其伊斯坦布爾商會、馬來西亞中國總商會、澳洲維州建築業協會等119個工商機構組團參加，美國沃爾瑪、法國歐尚、英國特易購（Tesco）、德國麥德龍、瑞典宜家、墨西哥科佩爾、日本似鳥等226間跨國龍頭企業組織買手到場。

「很多採購商都要我們寄樣品過去，還有採購商現場下單，這是非常難得的。」主營消費級無人機和無人機玩具的汕頭市飛立特航模實業有限公司銷售總監莊煌稱，該公司四軸飛行器玩具UFO獲海外採購商關注，過去鮮有人現場下單，一般東南亞、中東客戶會在3個月內下單，歐美客戶決策周期或超過半年。不少參展企業表示，除現場簽單外，採購商要求視察工廠等後續預約不斷，未來有望達成更多合作。

VR睇廠3D攝影吸客 線上出口增33%

線上方面，本屆廣交會線上參加的境外採購商40.8萬人，來自229個國家和地區。參展企業店舖累計訪問量341.2萬次，線上平台並增設連線展示、VR睇廠、3D攝影等數碼技術和智能系統吸引客戶，採購商查詢有明顯增長。本屆廣交會另設粵港澳大灣區「9+2」城市進出口經貿活動區，為大灣區參展與會企業提供經貿合作交流服務。