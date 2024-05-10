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港聞

港聞二

空氣淨化機藏毒 檢值940萬K仔

【明報專訊】有販毒集團疑將毒品收藏於空氣淨化機的金屬過濾器內，企圖販毒。警方突擊搜查葵涌工廈的分租單位，拘捕一名26歲無業男子，檢獲21.6公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約940萬元。他被暫控一項「販毒」罪名，今日於西九龍裁判法院提堂。警方相信行動已堵截毒品流入市面，又稱被捕男子因欠債而參與販毒活動。據悉被捕人欠債約20萬元，收數千元報酬犯案；涉事單位相信已被租用一個月。

報酬數千元 一男被捕

毒品調查科行動組高級督察唐為國稱，警方鎖定一個位於葵涌工廈的分租單位，相信單位被販毒集團用作接收及拆卸以貨運運送的毒品，前日展開行動。探員在單位外截查一名本地男子，並搜查該單位，在地面發現1.8公斤的K仔、一個被工具切開呈圓柱形的金屬過濾器，以及一批切割及包裝工具。警方亦於物件旁邊發現一部大型空氣淨化機，機身附近有11支金屬過濾器，被燒焊封實，內藏19.8公斤K仔，探員遂拘捕該名26歲姓鄧本地男子。

調查顯示，該個裝有K仔的大型空氣淨化機由歐洲經貨運至本港，警方形容販毒集團「不惜工本」，將毒品混入機身原廠的金屬過濾器內，再重新裝嵌，企圖魚目混珠；抵港後又利用正規物流業將毒品運送至貯存倉，減低被截查風險。

相關字詞﹕氯胺酮 毒品 淨化機 販毒

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