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港聞二

周達權指《蘋果》收入跌 難量化梁振英狙擊影響

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨第73日審訊，時任營運總裁周達權接受辯方盤問，同意報章主要收入為廣告，壹傳媒由2001年起計首10年盈利共約20億元，在黎智英領導下算是成功。辯方指壹傳媒因應不同情况調整使收入多元化，周稱所有公司皆如此，稱難以量化前特首梁振英狙擊《蘋果》商戶，是否導致廣告收入下跌原因。

周達權昨稱他有份參與「飯盒會」，辯方指2019年12月6日會議有提及尋找廣告客戶困難和如何增加廣告量，周從通訊軟件Slack紀錄估計自己有出席，黎智英沒有出席，由張劍虹代為主持。會議談及提供優惠予小店登報，但是否會上首度提出，周稱「我真係冇可能確認呢樣嘢」；至於提議的是黎抑或其他人，周同樣表示「對唔住我真係記唔到」。他否認飯盒會主要討論業務發展，不同意「黎沒有在會上作出編採指示」。

法官李素蘭一度關注Slack紀錄能否呈堂。辯方確認紀錄自行取得但不欲披露來源，認為只要周達權認出文件便可呈堂，相反則不會追問。法官杜麗冰質疑做法不理想，辯方最終表示只問及周任職營運總裁期間的事宜。

此外，壹傳媒年報顯示集團在2001至2011年總盈利約20億元，除2003年和2010年的財政年度外，其餘年度均獲利。周同意壹傳媒在黎智英引導下可算是成功，壹傳媒先後經歷紙媒衰落、金融危機，亦同意對媒體而言廣告是主要收入。辯方展示集團2011年公告，指傳統商業模式受挑戰，有必要改變使收入多元化，周稱「呢個所有公司需要做啦」。

辯方指引入網上訂閱為開源

黎智英2014年辭去董事局主席一職，2018年重新返回崗位，辯方提到該年前特首梁振英狙擊在《蘋果》廣告商戶，使廣告收益大跌，周稱「我諗我唔可以quantify（量化）呢樣嘢，因為我唔係廣告嘅決策人」，他沒有看過梁的帖文。辯方指《蘋果》另覓其他收入來源如網上訂閱，周指「呢個係公司要做嘅嘢」，網上訂閱讓讀者免費閱覽網站一段時間，其後再開始收費，形容是「生意人」的想法。

同意股東貸款非不可告人

辯方指黎持有約19億元的股東分紅，作為公司創辦人和股東，提供股東貸款是普遍和正常做法。周稱做法於上市公司並不常見，但同意非不可告人。

辯方申重召張劍虹陳辭

辯方盤問完畢，控方今覆問周。辯方申請重召時任行政總裁張劍虹陳辭，已與控方達成共識，專家證人、城大法律學院教授王貴國不會出庭，僅書面口供。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕周達權 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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