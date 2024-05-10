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港聞二

「屠龍」隊長認泰國嫖妓 情事「兩頭瞞」 被追問顫抖哭泣休庭抬離

【明報專訊】「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警，被控《反恐條例》首案昨在高院步入第13天審訊。隊長黃振強作供時被辯方問及感情瓜葛，被質疑黃在泰國旅行嫖妓後利用隊員幫他解困及瞞騙當地女友，黃在庭上否認利用隊員，但承認利用眾籌款項嫖妓賭博。黃振強又被揭在案發時與另一勇武示威隊女隊長曖昧，他向對方形容自己應酬家長「好攰」，有如「做鴨（男妓）」，黃被追問期間一度激動哭泣，而且走路不穩倒地，須由懲教人員抬返囚室。

案件昨由第三被告嚴文謙的辯方大律師梁鴻谷展開盤問；案情曾指出，控方證人、認罪被告黃振強透過嚴認識多名被告並組成屠龍小隊。

泰國女友助開戶收款 與勇武隊長曖昧

黃振強早前供稱利用泰國的銀行戶口收取籌款，在辯方盤問下黃稱由泰國女友Rin替他開戶。辯方引述信息（見表），黃於泰國旅行時稱萬一與女友重遇他日前見過的妓女，要求同行隊員「攬住」該名妓女。黃解釋擔心女友知道他召妓而請求幫忙，否認利用隊員，他澄清與妓女沒發生性行為。同時，黃亦與勇武「閃燈隊」隊長Kristy曖昧，他承認「兩頭瞞」。辯方提到兩人有情慾對話，並以「海量」字眼形容，控方隨即反對，黃不認為自己好色，也否認因感情壓力而嗜賭。

應酬家長「似做鴨」 稱指辛苦疲倦

辯方提起黃較早時談及，殺警行動前家長「佩儀」提出幫黃收拾行李，黃昨指出，佩儀擔心他交由女友處理眾籌戶口不安全。另一邊廂，黃曾稱跟Kristy說自己「好似做鴨咁」，他謂是以俗語形容應酬家長感辛苦疲倦。辯方問黃向家長提供了什麼服務，黃表示有聊天吃飯。辯方追問「傾到幫你執行李」，黃稱「視乎深淺程度唔同」。

此時黃突然顫抖哭泣、不斷喘氣，懲教人員勸他冷靜，黃表示「唔好意思法官」。法官下令暫時休庭，兩名懲教人員從旁扶起黃走往犯人欄時，黃步伐不穩跪倒在地低聲嗚咽，由4名懲教人員抬起手腳帶返囚室，囚室傳出叫聲。休庭後黃向法庭、律師團隊和陪審員致歉，稱剛才未有控制情緒。

行動前夕罵另一被告「掛住拍拖」

辯方繼續盤問稱，被告嚴文謙多次不願參加示威活動，黃確認嚴沒入中大示威等，嚴曾以和女友約會為由推搪。

辯方續問黃是否在信息群組以粗言向嚴文謙施壓召他上街示威，黃稱只是想指出嚴「掛住拍拖」，會「耽誤行動正事」；於殺警行動前夕，黃埋怨及責罵嚴「紅顏禍水」。

黃振強被問到於警方錄影會面時稱曾以「育龍」頻道發表信息「盡量煽情」、不理真假，他說當時認為向警方道出事實，但如今不記得為何這樣說。黃確認藉信息以獲得金錢，包括自己用來賭波嫖妓；他除和隊員到泰國旅行花上20萬元，另給隊員共20萬作減壓活動開支，惟無任何紀錄。審訊今續。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕串謀犯對訂明標旳爆炸罪 串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 屠龍小隊 反恐條例 反修例風波

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