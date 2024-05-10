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美指禁《榮光》打擊港聲譽 公署：堅決反對美干預港司法

【明報專訊】律政司就反修例歌曲《願榮光歸香港》申請臨時禁制令，前日獲裁定上訴得直，上訴庭頒發禁令。美國國務院發言人米勒在美國時間周三的例行記者會回應事件，形容禁令是對香港國際聲譽的最新打擊。外交部駐港公署發言人指美方公然干預特區司法，堅決反對。

美國駐港澳總領事梅儒瑞昨在美國智庫網上研討會形容，港府在《榮光》一案已進入審查互聯網內容的「滑坡」（slippery slope），質疑會怎樣收場、尺度怎樣界定。

外交部駐港公署發言人指美國國務院發言人、參議院外交關係委員會成員等公然干預特區司法，表示強烈不滿及堅決反對；相關「港獨」歌曲嚴重違反《港區國安法》，特區政府和高等法院制止以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖使用和傳播有關歌曲，「是維護國家主權和安全利益的正當之舉」。發言人強調美方官員、議員對香港禁制「港獨」歌曲惡語中傷，奉勸個別政客停止以任何藉口干預香港事務及中國內政。

米勒表示，美方對香港人權和基本自由持續被侵蝕仍非常關注，包括言論自由，形容《榮光》禁令是對香港國際聲譽的最新打擊，稱香港曾以擁有獨立司法機構、保護資訊、思想和商品自由流通而自豪。

另外，上訴庭就《榮光》頒布的臨時禁制令昨已上載到特區政府、律政司及警務處的網站，供公眾人士下載。

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