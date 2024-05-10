梅儒瑞指港府「軟打壓」 外交公署促美「返正路」

雙方前日會晤 署方公布照片

中國外交部駐港特派員公署昨晚11時許發稿，強烈譴責及堅決反對梅儒瑞評論壹傳媒創辦人黎智英案、插手香港事務，呼籲美方盡早認清事實，「不折騰、不挑事、不越界」，以實際行動回到促進中美關係健康穩定發展的正路。另外，公署昨在官網公布，特派員崔健春前日與梅儒瑞會面，雙方就推動落實中美元首去年會面共識等共同關心議題交換意見。翻查公署網頁，梅儒瑞是崔上月中履新後第五個會見的外國駐港領事，前4個分別是匈牙利、俄羅斯的總領事，以及新上任及即將離任的印尼及加拿大總領事。

梅儒瑞在美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研討會表示，若香港可停止早前通緝懸紅在美港人的「跨境打壓」、確認香港互聯網自由和停止擴大打壓等，「如果我們見到方向改變（change of course），我們對嘗試改善與香港的關係和立足點是非常開放的」。

梅儒瑞提改善關係條件

他表示，美國在港企業仍希望在港投資，但部分關注《基本法》23條立法後的不穩定性，以及下半年就關鍵基礎設施安全的立法，其中23條部分控罪定義含糊，令企業及個人產生疑問。他強調美國企業期待港府強力及清晰重申互聯網繼續維持自由開放，香港會避免如內地嚴格控制資訊，免令外國企業難以運作。

與港府關係方面，梅儒瑞形容雙方關係仍非常具挑戰，並直指警方國安處通緝美國公民及在美港人，是他上任至今對雙方關係傷害最大的事。他重申美方會呼籲釋放黎智英，並密切關注月底宣判的民主派初選案。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，在無法改變香港狀况下，美國可能尋找下台階、不令香港問題影響中美關係，但除非美方提出具體要求，否則若純粹要求香港承認過去處理不當，港府無法答應。他稱改善雙方關係的主動權在美方，應避免日後不必要地批評香港事務。