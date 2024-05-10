綠惜地球促8．1分階段垃圾徵費 訂減廢目標

綠惜地球認為垃圾徵費醞釀多年，相關法例3年前獲立法會通過，已成為法例一部分；廢物焚化、擴建堆填區等「末端處理」做法未能遏止節節上升的廢物量，垃圾徵費作為環保政策，不宜束之高閣。

先涵政府管理場所 不包公屋

綠惜地球建議今年8月1日起，先在大部分由政府管理的場所實施垃圾徵費，包括公園、公共設施、政府職員宿舍、各部門辦公大樓、官立中小學校、政府管理的工商業處所，以及房委會的商場、工廠大廈等，不包括公屋。公開信又稱，政府亦應在半年適應期內鼓勵工商業、民間機構、屋苑等參與首階段的垃圾徵費，參與處所可獲發指定垃圾袋，例如每戶每月15至20個指定袋，為期3個月；參與的政府部門亦應公開提出減廢目標，並將相關人手開支和管理成本公開。

綠惜地球又指，過去數月垃圾徵費的宣傳未能緊貼民情，有些說法更產生反作用，當局應成立「反應小組」掌握輿論，善用「大嘥鬼」及「清潔龍阿德」等吉祥物的社交媒體專頁，澄清坊間誤解，而日後宣傳減廢重點應放在「惜物減廢」，避免在罰則和收費著墨過多或以責難和懲罰方式向民間施壓；其他減廢政策如生產者責任計劃，則應加快立法，以及加強規管過度包裝，由商界帶頭做好源頭減廢，免讓市民覺得減廢政策只規管家居垃圾，不顧工商業廢物增長。

明報記者

（垃圾徵費）