體育園工人確認「工作台與構築物間」夾死

52歲黎姓死者親友昨早11時在道士陪同下到地盤拜祭，工人安排親友車輛駛入地盤舉行儀式。事主與妻子育有一子，黎太昨向傳媒表示，丈夫屬家庭支柱，生前身體無恙，哭訴「點解要咁樣對我」；她未能接受事件，亦不了解事故原因，期望承建商協興交代。蕭倩文表示，體育園最初僅稱有人暈倒，說法含糊，認為當有最新資訊，如確認事主被夾斃，應主動向家屬及公眾交代。

指最初「有人暈倒」說法含糊

工權會：新資訊應主動交代

現場圖片所見，地盤放有一部「吉尼（Genie）SX-180」直臂型高空工作台，官網顯示工作台最高工作高度為56.86米。翻查勞工處《安全使用動力操作升降工作台指引》， 工作台只限曾接受適當訓練及合資格人士操作，工作台及地面應各有一套操縱系統，標明控制下降的裝置，確保地面工人在緊急情况時可把工作台降下。

體育園：承建商即送院有通報

啟德體育園回覆查詢時表示，承建商接獲工地人員通報後，在救急為先的前提下啟動機制，即時召喚消防及救護服務為傷者急救送院，同時安排駐工地護士到場協助，承建商亦有主動通報勞工處。

勞工處昨日發稿稱高度關注致命工作意外，對家屬致以慰問，稱男工在動力操作升降工作台視察工程進度時，「被夾於工作台與金屬構築物之間」，送院證實不治。處方已即時派員到場調查，並向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台，直至信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。