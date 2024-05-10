明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

體育園工人確認「工作台與構築物間」夾死

【明報專訊】一名中年升降台操作員前日（8日）在啟德體育園乘坐升降台，升至球場頂部時昏迷。勞工處昨日確認事主被夾於工作台與金屬構築物之間，送院不治，已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文關注涉事升降台機件情况，以及工友操作升降台前有否接受足夠訓練，包括緊急情况下如何降下工作台等。

52歲黎姓死者親友昨早11時在道士陪同下到地盤拜祭，工人安排親友車輛駛入地盤舉行儀式。事主與妻子育有一子，黎太昨向傳媒表示，丈夫屬家庭支柱，生前身體無恙，哭訴「點解要咁樣對我」；她未能接受事件，亦不了解事故原因，期望承建商協興交代。蕭倩文表示，體育園最初僅稱有人暈倒，說法含糊，認為當有最新資訊，如確認事主被夾斃，應主動向家屬及公眾交代。

指最初「有人暈倒」說法含糊

工權會：新資訊應主動交代

現場圖片所見，地盤放有一部「吉尼（Genie）SX-180」直臂型高空工作台，官網顯示工作台最高工作高度為56.86米。翻查勞工處《安全使用動力操作升降工作台指引》， 工作台只限曾接受適當訓練及合資格人士操作，工作台及地面應各有一套操縱系統，標明控制下降的裝置，確保地面工人在緊急情况時可把工作台降下。

體育園：承建商即送院有通報

啟德體育園回覆查詢時表示，承建商接獲工地人員通報後，在救急為先的前提下啟動機制，即時召喚消防及救護服務為傷者急救送院，同時安排駐工地護士到場協助，承建商亦有主動通報勞工處。

勞工處昨日發稿稱高度關注致命工作意外，對家屬致以慰問，稱男工在動力操作升降工作台視察工程進度時，「被夾於工作台與金屬構築物之間」，送院證實不治。處方已即時派員到場調查，並向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台，直至信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

上 / 下一篇新聞

補習社Little Frog停業兩周 稱退學費 家長憂不回水報警 有員工指被拖糧10萬
補習社Little Frog停業兩周 稱退學費 家長憂不回水報警 有員工指被拖糧10萬
5分店專教學童英語 外籍教師小班授課
5分店專教學童英語 外籍教師小班授課
有校長稱台大學港招生會取消 港府：涉台事宜須按憲法一中
有校長稱台大學港招生會取消 港府：涉台事宜須按憲法一中
中環金融街塌3樹即日種回加固 學者：不治本
中環金融街塌3樹即日種回加固 學者：不治本
【日月掠影】2014年5月20日：內有私地 生態寶地不入郊園
【日月掠影】2014年5月20日：內有私地 生態寶地不入郊園
港專資料泄暗網 料涉員工3200學生 昨公布2月遭攻擊 涉身分證副本月結單電話等
港專資料泄暗網 料涉員工3200學生 昨公布2月遭攻擊 涉身分證副本月結單電話等
工傷復康計劃擴 涵飲食酒店運輸物流業
工傷復康計劃擴 涵飲食酒店運輸物流業
綠惜地球促8．1分階段垃圾徵費 訂減廢目標
綠惜地球促8．1分階段垃圾徵費 訂減廢目標
梅儒瑞指港府「軟打壓」 外交公署促美「返正路」
梅儒瑞指港府「軟打壓」 外交公署促美「返正路」
美指禁《榮光》打擊港聲譽 公署：堅決反對美干預港司法
美指禁《榮光》打擊港聲譽 公署：堅決反對美干預港司法
「屠龍」隊長認泰國嫖妓 情事「兩頭瞞」 被追問顫抖哭泣休庭抬離
「屠龍」隊長認泰國嫖妓 情事「兩頭瞞」 被追問顫抖哭泣休庭抬離
感法援律師「唔上心」 自行決定不認罪
感法援律師「唔上心」 自行決定不認罪
7．21非白衣人案 被告不覺林卓廷具「領袖風範」
7．21非白衣人案 被告不覺林卓廷具「領袖風範」
海關搗兩冒牌化妝品網店
海關搗兩冒牌化妝品網店
買餸翁扶梯暈倒跌斃
買餸翁扶梯暈倒跌斃
流感陽性率本季新高 多一童病歿3周4宗
流感陽性率本季新高 多一童病歿3周4宗
詹培忠父子涉瞞賣殼 辦公室檢文件指賣價2.2億
詹培忠父子涉瞞賣殼 辦公室檢文件指賣價2.2億
醫管局研討大會 海內外160講者
醫管局研討大會 海內外160講者
觀塘六旬司機撞八旬翁
觀塘六旬司機撞八旬翁
潮行GBA：圖書館隱於市 在商場酒店間
潮行GBA：圖書館隱於市 在商場酒店間
灣區手記：白日之下 ／文：尚東美
灣區手記：白日之下 ／文：尚東美
周達權指《蘋果》收入跌 難量化梁振英狙擊影響
周達權指《蘋果》收入跌 難量化梁振英狙擊影響
空氣淨化機藏毒 檢值940萬K仔
空氣淨化機藏毒 檢值940萬K仔
勞處修訂守則 禁中介利誘外傭解約轉工
勞處修訂守則 禁中介利誘外傭解約轉工
【Emily】2019年曾傳媒前口角 議員鹽田區考察 謝偉俊何君堯合照
【Emily】2019年曾傳媒前口角 議員鹽田區考察 謝偉俊何君堯合照
【Emily】夏寶龍晤楊潤雄 肯定努力提多項建議
【Emily】夏寶龍晤楊潤雄 肯定努力提多項建議
【Emily】赴內地活動 林鄭：在港沒事做 根本不出現　
【Emily】赴內地活動 林鄭：在港沒事做 根本不出現　
【Emily】伙海關繁殖8犬 兩獲選加入消防
【Emily】伙海關繁殖8犬 兩獲選加入消防
【Emily】鄧家彪智庫治港新政 辦活動聽青年聲音
【Emily】鄧家彪智庫治港新政 辦活動聽青年聲音
【Emily】暑期「國際綜藝合家歡」今起售票
【Emily】暑期「國際綜藝合家歡」今起售票