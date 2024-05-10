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港聞一

有校長稱台大學港招生會取消 港府：涉台事宜須按憲法一中

【明報專訊】過去多年在港舉行的「臺灣各大學單獨招生說明會」，原定本月底再度舉行，近日有消息稱活動已取消。特區政府發言人不評論個別個案，但引述《憲法》稱，任何活動涉及台灣相關事宜，必須根據《憲法》、《基本法》及一個中國原則處理。本報分別向活動主辦方及台灣教育部查詢，截稿前未獲回覆。有升學輔導機構認為，升學展減少會影響港生赴台升學意欲，但認為有興趣者仍可從網站等渠道獲取資訊。

有校長早前向本報稱，原定本月25至26日於尖沙嘴舉行的「臺灣各大學單獨招生說明會」已取消。翻查網上資料，該活動2020至2023年都在香港同一場地分兩日舉行，其中2021及2022年的宣傳品顯示，活動期間每日均有約8間當地大學參與，包括多間校名有「國立」稱號的大學；活動旨在向有興趣赴台升學港生提供升學相關資訊。

主辦方「台灣各大學香港校友會總會」網站顯示，該會前身是1975年成立的「校友會聯合服務協調中心」，現有近30個校友會成員，成立目的是聯絡台灣各大專院校的在港校友團體，並致力推動與輔導本港學生升學台灣，促進文化經濟交流。

本報昨就事件向教育局查詢，特區政府發言人回應引述《中華人民共和國憲法》序言，列明台灣是中華人民共和國神聖領土一部分，任何活動涉及台灣相關事宜，必須根據《憲法》、《基本法》及一個中國原則處理。發言人稱，《港區國安法》和《維護國家安全條例》不會影響本地機構、組織和人員，與世界各地正常互相交流。

學友社：在港辦展減少 或令學生卻步

翻查教育局統計，近年本港中六學生負笈台灣比例減少，由2020年約26.2%跌至去年約12.1%。學友社學生輔導顧問吳寶城稱，未接獲上述活動取消的消息；他稱有興趣境外升學的學生，一般會在升學展獲取較多有用資訊，若在港舉辦的展覽減少，或令學生卻步，但認為升學展非唯一獲取資訊途徑，由於台灣是升學熱門選項，加上與港相近，相信有興趣者仍能在網站甚或到當地獲取資訊。

相關字詞﹕教育局 港區國安法 台灣教育部

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