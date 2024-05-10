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5分店專教學童英語 外籍教師小班授課

【明報專訊】根據教育局網頁「提供非正規課程私立學校」名單，英語補習社Little Frog有5個已註冊地址，分佈在元朗中心、天水圍嘉湖1期及天一商城、將軍澳南豐廣場及翩匯坊，各註冊於2014至2023年。補習社facebook專頁介紹，該校專為兩歲半至12歲學童提供課外英語課程，以「專業外籍老師以小班模式教授」為賣點，專頁有逾5000名追蹤者。元朗中心分店昨日有家長到場了解情况，多名家長稱上月已繳交學費，涉及約1500至1800元不等。

曾稱裝修將補課 家長昨收退款通知

受影響家長曾太昨向本報說，大女在Little Frog元朗分店報讀過幾年課程，令她對補習社有信心，上月起為就讀幼稚園K3的二女報讀同一分校，上月中續繳本月1566元學費後，本月獲通知補習社因內部裝修而停業兩天。曾太引述補習社聯絡人曾稱將安排補課，但直至昨日才收到關於退款安排的短訊通知。她對事件失望，因小朋友就讀K3，將升小一，現要四處物色其他補習社，令她不知所措，已報警和向海關求助。

有不願透露姓名的家長表示，就讀幼稚園兒子在元朗分店上課逾一年，上月中繳交約1800元學費連書簿費後，至今仍未開始上課和未收到相關課本。

有家長自發成立WhatsApp群組，有人稱補習社過往口碑好，沒想到突然暫停營業；群組亦有其他補習社負責人招攬生意。教育局昨提醒，報讀私立學校課程時應了解機構是否已註冊、繳費詳情、課程資料等。

相關字詞﹕補習社 Little Frog

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