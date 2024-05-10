補習社Little Frog停業兩周 稱退學費 家長憂不回水報警 有員工指被拖糧10萬

補習社稱盡量暑假前復課

另外，Little Frog將軍澳分店門外貼有領展告示稱舖位未履行租約規定，暫收回。

本報記者昨午到Little Frog元朗中心1樓的分店觀察，發現補習社3個舖位及同集團的藝術中心「Art Lab」皆未有營業，有舖位門外張貼前日（8日）發出的告示稱「本中心內部問題有待處理，即日起暫時停業兩星期」。昨有數名家長或家傭帶同小朋友到該分店「摸門釘」，有警員上門了解及拍照記錄。部分受影響家長自發成立WhatsApp群組，昨晚有家長稱獲Little Frog退近千元補習費。

有家長昨晚收近千元退款

警方昨回覆本報稱，元朗警區周二接獲一名女子報案，她與另外31人分別向補習機構繳交學費，惟機構突然停止營運，擔心無法取回有關款項，遂報警。海關昨重申已接獲舉報，正跟進，如發現違反《教育條例》會採取適當執法行動。

積金局昨回覆稱，Little Frog未為6名員工繳交今年3月的強積金供款及附加費，涉款約1.3萬元，會代受影響僱員追討拖欠供款及附加費；又說該公司4月供款今日到期，倘發現有拖欠供款，會一併跟進。

勞工處昨稱，早前接獲一宗相關欠薪投訴，已展開刑事調查，並已接獲部分員工求助，提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款處理僱員僱傭補償事宜。

區議員促教局加強監管私校

屯門區分區委員會委員莊豪鋒昨向本報稱，暫有6名Little Frog員工反映被拖薪兩個月，最高涉款約10萬元，當中部分人已自行求助勞工處，他今日或下周一將帶同其餘員工到元朗勞工處及屯門勞資關係科辦事處求助，希望政府可替僱主先墊付部分工資。家長方面，莊豪鋒暫接獲逾10名家長求助，最高金額個案約8000元，他認為家長能循法律途徑追討學費的機會較微，因根據過往經驗，若公司清盤，家長會被視作無抵押債權人，獲賠償的優次一般較低。

元朗區議員司徒駿軒則說，繼去年補習社翹英教育突然結業後，今年再度發生同類事件，建議教育局汲取教訓，加強監管這類私立學校，例如定期派員上門視察、要求補習社提交財務紀錄等。

教育局昨回覆重申，已收到個別家長求助，現正按機制嚴肅跟進。

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