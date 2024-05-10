潮行GBA：圖書館隱於市 在商場酒店間

明報記者 林迎

根據2019年《廣州市公共圖書館與社會力量合建分館工作指引》，只要能提供足夠場地、配備完善設施及人手的社會機構，即可申請成立合建分館。近年廣州不少新開的小型圖書館均以這種模式建設，建築理念上百花齊放，有些「大隱於市」藏身人氣商場，設計精緻，往往附帶展覽、講座功能；有些位處公園和景區，為旅客提供書香滿溢的歇腳點；有些則主打科技、藝術、醫療等主題，融入周邊產業園區或文化街區。

廣州市有兩大圖書館借閱系統，一是廣東省立中山圖書館及其屬下「粵書吧」，二是廣州圖書館及各區分館，這兩大系統的借閱證不相通，但可在系統內部的任何一個分支機構「通借通還」。需留意的是，並非所有合建分館都設有辦證服務，如需外借，要先到總館或區級分館登記辦理圖書證。

御溪書齋

海珠區圖書館 + 僑建HICITY商場

名稱是紀念清代海珠「瑤溪二十四景」，當時因風景優美吸引文人吟誦，現今已不存在。設計師用蜿蜒的長枱寓意珠江水，背後的書架牆則如竹簡展開，先天採光不足的空間變身漫天星河。旁邊有咖啡店，另有「鯉小巷」非遺文創展覽區（右圖）。

廣州賓館粵書吧

廣東省立中山圖書館 + 廣州賓館

在酒店大堂等人時，不如放下手機，看一本書。位於廣州賓館大堂東側的「粵書吧」，由廣東省立中山圖書館精選2000多冊以廣府文化和嶺南文化為主的圖書，配合大堂長廊展示的廣繡、粵劇、西關銅藝等非遺精品，介紹嶺南特色。此外，愛群大酒店、白天鵝賓館、南沙花園酒店等亦有「粵書吧」。

幸會書房

天河區圖書館 + 廣州購書中心

在書店隨手拿一本書「打書釘」是個樂趣，不過如今新書常以膠袋封裝，想隨手翻閱還是要到圖書館。記者到訪天河區廣州購書中心樓上的「幸會書房」，意外發現「上座率」甚高，不過需持讀者證或購書中心會員才可進入。另外，北京路新華書店、琶洲四閱書店的「粵書吧」也是書店和圖書館的結合體。