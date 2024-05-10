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港聞

港聞二

流感陽性率本季新高 多一童病歿3周4宗

【明報專訊】本港今年初踏入冬季流感季節，至今持續17個星期，衛生防護中心最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，最新一周即上月28日至本月4日的流感病毒陽性百分比再上升至14.54%，屬本季流感以來最高。同時多一名6歲男童感染甲型H1流感後死亡，為近三周第4宗兒童流感死亡，中心呼籲市民接種流感疫苗。

冬季流感已17周 料持續

衛生防護中心最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度繼續上升及處於高水平，相信流感季節會持續一段時間。上月28日至本月4日的流感病毒陽性百分比為14.54%，高於9.21%基線水平，且較前一周的10.63%上升，當中在已分型的流感病毒檢測中，甲型H1流感佔89%，甲型H3流感和乙型流感分別為9%和2%。

最新一周整體公立醫院診斷為流感的入院率為0.85（每一萬人口計），前一周則錄得0.82，整體流感入院率高於0.25的基線水平，並處於中強度水平。衛生防護中心早前預料流感季節將持續多數星期，推測與近期流行病毒株由甲型H3轉為H1有關。

甲型H1併發腦病變 無接種

上周六發燒求醫 前日不治

本港近日錄得近3星期內第4宗兒童死亡，死者均感染甲型H1流感。翻查資料，最新個案的6歲男童過往健康良好，沒接種本季流感疫苗，潛伏期內沒外遊，他上周六（4日）起發燒和流鼻水，向私家醫生求醫，本周一被帶往威爾斯親王醫院並入住兒童深切治療部，當時情况危殆。

威爾斯親王醫院回覆本報稱，男童臨牀診斷為甲型流感併發腦病變，其後病情惡化，延至前日（8日）下午離世。

另外，最新監測數據顯示，新冠病毒活躍程度對比過去數周有輕微上升，衛生防護中心公共衛生化驗服務處在最新一周收集的呼吸道樣本當中，10.89%對新冠病毒呈陽性，較前一周的9.70%稍升。JN.1仍是本港最流行的變異病毒株。

相關字詞﹕兒童 新冠病毒 衛生防護中心 流感

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