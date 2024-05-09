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港聞

港聞二

華府智庫倡「策略接觸」本港 指單靠制裁、矮化更損自治

【明報專訊】美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）去年來港考察後發表報告，形容香港儘管「仍未成為中國內地一個普通城市」，但高度自治全方位遭侵蝕已成趨勢，建議美國政府應重新評估對港取向。CSIS在美國國務院資助的報告中提出策略接觸（strategic engagement）的選項，擴大美國與香港官方、民間、商界和大學等接觸、盡量減慢香港自治程度衰減速度，並提醒如果美國策略上純粹只靠制裁或消極對待香港，或令香港僅餘的自治進一步破壞，適得其反。

葉劉稱獲邀訪美 「目前不太有空」

行會召集人葉劉淑儀分析，美國過去制裁香港，令香港更依賴北京、不用理睬美國，在港也「沒有人同你美國（外交官）溝通」，令美國影響力減少。她不認為美國會調整政策，但認為是行動上改變，最終都是旨在保障美國本身利益，並批評報告對2019年反修例風波暴力視而不見。至於特區政府如何回應，她說財庫局長許正宇先前已訪美，自己也收到美方詢問是否有興趣訪美，只是目前不太有空，可能美國大選後再看，但一眾遭制裁的特區官員難免對美方接觸無好感。

CSIS兩名學者甘思德（Scott Kennedy）及任白明（Jude Blanchette）去年9月訪港9日，並訪問現任官員、前任官員、政商界、非政府組織、學者等。

報告描述，香港在政制和司法制度自治程度大幅侵蝕，公民社會萎縮，但香港法律制度仍與內地明顯分別，香港新聞採訪環境仍較內地開放，與美元掛鈎的聯匯制度及股票監管制度等大致不變。報告形容，雖然個別範疇仍有韌性，但難以持續。

報告提出美國對港路向的3個選項，分別是懲罰式、放棄式及策略接觸（見表）。報告形容，若消極將香港視為另一個內地城市並取消特殊待遇，雖是「感覺良好」，但對美國不會有任何實質利益，並提問「到底將香港推向北京影響範圍，是否符合華盛頓的戰略利益」。

報告形容，雖然不能排除某些情况下制裁，但認為象徵式聲討無必要成為美國政策的宗旨，「華盛頓應聚焦維持公民社會、外國互動及政治討論僅餘的空間」。報告稱此取向需要耐心及遲滯而行，但完全符合美國利益。

引述港官指會避忌批評北京經濟政策

報告也罕有引述香港官員接受兩名美國學者訪問的回應，例如指特區政府官員避免直接批評北京的經濟政策，而在回應大灣區城市政府如何協調，指官員說法不夠具體或不令人信服。報告也提及請官員提出香港與大灣區融合對香港經濟有利的證據，但報告無描述港方如何回應。

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