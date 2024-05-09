星前檢察總長：亞洲可容兩法律樞紐

印前副檢察長稱星較受歡迎

指部分人觀感新加坡較中立

印度前副檢察長Gourab Banerji向本報說，在印度角度而言，新加坡是相對較歡迎的仲裁地，有可能在部分人觀感上，「新加坡被視為較中立」。他又說，事隔約8年再來港，本身預期來到只見到中式文化，形容香港比想像中多元和有活力。

國際商事仲裁理事大會

逾1400人來港參加

ICCA一連4日在港舉行，吸引超過1400本地、內地及外國仲裁人士來港。

拉惹受訪時說，香港和新加坡之間競爭令兩地保持警覺及互補，認為坊間有點過分誇大這種競爭關係。他補充，亞洲區將是跨國爭議增長最快的地區，當其中仲裁一方是亞洲的涉事人，「他不可能去倫敦或巴黎，只會留在亞洲解決，無論是香港或新加坡」。根據英國瑪麗皇后大學2021年的調查，倫敦和新加坡並列最受歡迎仲裁地，香港排第3位。

不過，他稱在亞洲內仍有「殖民宿醉」（colonial hangover），區內或國際公司未必察覺到香港、新加坡或印度、韓國等區內頂級律師，已經足與西方頂級律師分庭抗禮。他認為，需要時間及教育處理「殖民宿醉」問題，並認為推動香港及新加坡地位，推動國際仲裁上委任仲裁員地域多元性。

在新加坡、香港及倫敦均有處理仲裁的御用大律師吳振輝比喻說，甚少人將紐約和倫敦視為競爭對手，認為香港和新加坡各有特色、文化及客戶群，兩者一同令亞洲爭議解決更加吸引。他說，香港律師其中一個優勢，是對內地文化熟悉，對處理內地客戶有幫助。

至於傳媒不時比較兩地仲裁地排名或個案數量，吳振輝說其實整個世界爭議解決重心東移，整個亞洲的個案都會上升，「個餅夠所有人分，毋須特別擔心」。

現任國際仲裁員的Banerji則說，中國與印度之間有相當多生意往來，但有點意外香港並非中印爭議最受歡迎的仲裁地。他說，從印度業界觀感上，香港有較多圍繞中國的爭議，新加坡則感覺上較多種類爭議，令很多印度企業會選擇新加坡。

Banerji笑言，「可能新加坡市場推廣做得好些」。他補充，印度的法律市場正快速發展，當地政府希望開放，其中英國和印度正洽商自由貿易協定中包括法律服務，如果成事的話，相信會打開海外律師身分在印度執業之門。