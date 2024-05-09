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走塑餐具含PFAS 謝展寰：風險極低

【明報專訊】首階段即棄塑膠餐具管制上月22日起實施，有食肆轉用替代物料餐具，環境及生態局長謝展寰表示，近日有外國大學研究發現，以紙、竹、膠和玻璃製造的飲管均含化學物質「全氟/多氟烷基物質」（PFAS），他稱據研究結果推算，要持續大量攝取PFAS才超標，但政府留意到坊間關注非塑膠餐具的質素及安全，故會考慮邀請供應商自願提交相關證書或文件，以便列出供市民參考。

擬邀供應商自願交餐具證書

謝展寰昨書面回覆立法會議員提問稱，政府設「綠色餐具平台」，目的是為業界提供符合管制即棄塑膠產品新法例要求替代品的資訊，助業界盡早轉用較環保的非塑膠餐具，現時並無規定要求供應商交PFAS相關資料。

議員陳紹雄在提問中表示，有關物質難以排出體外，倘積聚體內，有可能導致肝臟受損、不育及癌症。謝展寰稱，PFAS是化學合成物質的總稱，廣泛存在於各種人工產品，尤其有表面塗料的產品，例如衣物、食品包裝材料、煮食用具和塑膠產品；根據國際科學研究和監管組織資料，雖然現時有部分商品含小量PFAS，但公眾因接觸商品引致的健康風險十分低。

就近日有報道引述比利時安特衛普大學研究發現比利時市面上的紙、竹、膠和玻璃飲管均含有PFAS，謝指根據報告數據推算，市民需持續並大量攝取飲管內所有PFAS含量，即約每人每周300支飲管，才會超出歐洲食品安全局訂立的PFAS耐受攝取量，故正常情况下毋須擔心。

至於第二階段管制計劃涵蓋、外賣常用的塑膠杯和食物容器，謝展寰稱政府會在充分考慮非塑膠替代品是否普及和可負擔、業界和市民對首階段管制的適應情况後才推出，暫無實施時間表。

相關字詞﹕環境及生態局 即棄塑膠產品

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