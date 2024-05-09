明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

議員未解憂 發債上調議案通過

【明報專訊】立法會昨日不記名通過議案，批准將政府「基礎建設債券計劃」及「政府可持續債券計劃」的發債上限訂為5000億元。多名議員關注本港債務水平，民建聯陳仲尼指出公共財政不能過度依賴發債，否則容易受到外圍經濟波動及息口影響；選委界洪雯則憂慮加重下一代負擔，促請政府設定公共債務上限，「避免陷入『以債冚債』的惡性循環」。

陳仲尼籲檢視基建發展優次

今年《財政預算案》提出，未來5個財政年度各發債950億至1350億元，並將「基礎建設債券計劃」及「政府可持續債券計劃」的合共借款上限訂為5000億元，全部撥入基本工程儲備基金，立法會昨日通過相關議案。財庫局長許正宇表示，發債上限訂為5000億元將令額度調配更靈活，可適時、有效地投資有利香港長遠發展的項目，政府和金管局會密切留意市場情况，訂定合適發行時間和條款。

陳仲尼表示，本港債務水平可控不代表完全無風險，過度依賴發債將更易受外圍金融波動及息口影響，有可能影響香港信用評級，若遇上金融風暴更會衝擊公共財政。他說現時債息高企，發債成本高昂，冀當局檢視發展基建優次，審慎控制發債水平。

洪雯稱，隨着公共開支持續膨脹、財政儲備萎縮，香港不能完全排除結構式財赤風險。她認為要避免過度發債加重下一代負擔，建議當局研究國際公共債務水平，再釐定本港債務上限。金融界陳振英建議政府增加人民幣債券比例，同時因應全球自然災害日增，發行「巨災債券」，轉移風險並提升應對天災的能力。

上 / 下一篇新聞

觀塘線4站7．28停駛 隧道換吊架車站仍開放
觀塘線4站7．28停駛 隧道換吊架車站仍開放
5億社福基金今季推 1億專供機構員工學國情
5億社福基金今季推 1億專供機構員工學國情
般咸道石牆樹擬下周初斬
般咸道石牆樹擬下周初斬
【日月掠影】2013年5月20日：放蛇誘自爆 證實假丁屋傳聞
【日月掠影】2013年5月20日：放蛇誘自爆 證實假丁屋傳聞
櫃車撼壆翻側 司機墮橋亡 掃燈柱濺火花 的士閃避逃過一劫
櫃車撼壆翻側 司機墮橋亡 掃燈柱濺火花 的士閃避逃過一劫
疑投資虛幣欠1500萬 婦上水遭擄
疑投資虛幣欠1500萬 婦上水遭擄
周達權：黎飯盒會談反政府運動 指示引關注爭「外面支持」
周達權：黎飯盒會談反政府運動 指示引關注爭「外面支持」
簽200萬美元予Simon 周自認「橡皮圖章」不過問
簽200萬美元予Simon 周自認「橡皮圖章」不過問
體育園男工升降台暈倒不治 遺屬指面瘀傷
體育園男工升降台暈倒不治 遺屬指面瘀傷
醫衛局：3.5萬人參與慢病共治 2萬完成篩查四成確診
醫衛局：3.5萬人參與慢病共治 2萬完成篩查四成確診
45生科企業落戶或擴業務 內地佔近半 美企兩成 手術機械公司：「香港製造」吸引外商
45生科企業落戶或擴業務 內地佔近半 美企兩成 手術機械公司：「香港製造」吸引外商
簽合作備忘 大灣區9+2市聯手吸人才
簽合作備忘 大灣區9+2市聯手吸人才
逾300前線警併入 陸上總區分掌鐵路網
逾300前線警併入 陸上總區分掌鐵路網
家庭幸福指數續跌 家福會：疫後復常需時回氣
家庭幸福指數續跌 家福會：疫後復常需時回氣
財案不記名通過 廿年首次 陳茂波稱節流 甯漢豪：爭今屆政府人工島動工
財案不記名通過 廿年首次 陳茂波稱節流 甯漢豪：爭今屆政府人工島動工
走塑餐具含PFAS 謝展寰：風險極低
走塑餐具含PFAS 謝展寰：風險極低
屠龍隊長悉有手榴彈 縮沙不欲取槍 辯方質疑炸彈近油站或波及隊員 黃：不知確實位置
屠龍隊長悉有手榴彈 縮沙不欲取槍 辯方質疑炸彈近油站或波及隊員 黃：不知確實位置
7．21非白衣人案 官關注後腦受重擊廚師舉中指
7．21非白衣人案 官關注後腦受重擊廚師舉中指
科大北京天壇醫院簽合作協議 共同培育人才 加快科研臨牀
科大北京天壇醫院簽合作協議 共同培育人才 加快科研臨牀
星前檢察總長：亞洲可容兩法律樞紐
星前檢察總長：亞洲可容兩法律樞紐
華府智庫倡「策略接觸」本港 指單靠制裁、矮化更損自治
華府智庫倡「策略接觸」本港 指單靠制裁、矮化更損自治
活在灣區：灣區實習計劃 提供跨境實習機會
活在灣區：灣區實習計劃 提供跨境實習機會
【Emily】與仔女決裂被提走450萬 身家惹議 曾擁巨款何伯住新婚妻公屋 房署調查
【Emily】與仔女決裂被提走450萬 身家惹議 曾擁巨款何伯住新婚妻公屋 房署調查
【Emily】快運新行李政策 推4種票價 最平飛包1件隨身物 禁登機行李
【Emily】快運新行李政策 推4種票價 最平飛包1件隨身物 禁登機行李
【Emily】屋邨商場空置率2.9% 深水埗區逾5%最高
【Emily】屋邨商場空置率2.9% 深水埗區逾5%最高
【Emily】楊潤雄不點名批袁彌昌劣幣論 容海恩加把嘴
【Emily】楊潤雄不點名批袁彌昌劣幣論 容海恩加把嘴
【Emily】中大防近視研究膺中國重要醫學進展
【Emily】中大防近視研究膺中國重要醫學進展