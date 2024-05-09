議員未解憂 發債上調議案通過

陳仲尼籲檢視基建發展優次

今年《財政預算案》提出，未來5個財政年度各發債950億至1350億元，並將「基礎建設債券計劃」及「政府可持續債券計劃」的合共借款上限訂為5000億元，全部撥入基本工程儲備基金，立法會昨日通過相關議案。財庫局長許正宇表示，發債上限訂為5000億元將令額度調配更靈活，可適時、有效地投資有利香港長遠發展的項目，政府和金管局會密切留意市場情况，訂定合適發行時間和條款。

陳仲尼表示，本港債務水平可控不代表完全無風險，過度依賴發債將更易受外圍金融波動及息口影響，有可能影響香港信用評級，若遇上金融風暴更會衝擊公共財政。他說現時債息高企，發債成本高昂，冀當局檢視發展基建優次，審慎控制發債水平。

洪雯稱，隨着公共開支持續膨脹、財政儲備萎縮，香港不能完全排除結構式財赤風險。她認為要避免過度發債加重下一代負擔，建議當局研究國際公共債務水平，再釐定本港債務上限。金融界陳振英建議政府增加人民幣債券比例，同時因應全球自然災害日增，發行「巨災債券」，轉移風險並提升應對天災的能力。