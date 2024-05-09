財案不記名通過 廿年首次 陳茂波稱節流 甯漢豪：爭今屆政府人工島動工

立法會昨日表決《2024年撥款條例草案》，三讀時以舉手方式不記名通過，是自2004年以來首次。表決時有4名議員不在席，包括二讀辯論階段表明不支持草案的選委界何君堯，民建聯林琳、新民黨李梓敬因出訪馬來西亞缺席表決，經民聯梁美芬則未能趕回會議廳。

過去兩年棄權 狄志遠今撐

過去兩年就撥款條例草案投棄權票、並提出記名點票的新思維狄志遠，今年改為支持草案，他昨在會上解釋，新一份預算案政府不再削減小型社福機構社福，只針對大型社福機構，得以讓小機構喘息，惟他強調社福界再無「減肥空間」，冀經濟改善後政府停止削減社福開支。

陳茂波在會上發言稱，政府正落實開源節流的財政整合政策，當局要顧及市民負擔，同時在經濟復蘇期間不能增加商界壓力，所以側重節流。他強調當局十分謹慎，削減開支時會避免影響公共服務。對於有意見質疑政府「發債度日」，陳重申政府堅守財政紀律，本港借貸比例處於較低和安全的水平，發債所得資金用作投資項目和基建工程，而非經常性開支。

會後陳茂波感謝立法會支持草案，他稱香港正值經濟轉型期，但認為機遇大於挑戰，應更深入掌握國際大局及了解內地發展戰略，又稱近期資本市場包括股市、樓市明顯改善，期望趨勢持續。

另外，各官員昨在立法會回應就預算案的二讀辯論，房屋局長何永賢表示，有意見憂慮樓市全面「撤辣」會導致炒風再現，她說政府將密切監察住宅市場，因時制宜採取措施回應市場變化。發展局長甯漢豪則稱，儘管公共財政面對不少挑戰，政府不會減少基本工程的投資，重申爭取在今屆政府任內展開交椅洲人工島填海工程。

原去年公布 文創藍圖「需大改」

早前多個政黨建議下調烈酒稅，商經局長丘應樺表示考慮經濟、公共財政負擔、公眾健康等因素後認為，現時烈酒稅體現能者多付原則，未計劃取消或放寬。至於原定去年底公布的《文藝創意產業發展藍圖》，文體旅局長楊潤雄稱因應過去一年社會及經濟轉變，藍圖初稿需有較大改動，將盡快公布。