家庭幸福指數續跌 家福會：疫後復常需時回氣

家庭福利會高級經理張詠珊認為，今年的指數較疫情時相比，跌幅不算明顯，而且目前屬疫情後復常階段，部分家庭仍需時「回氣」，例如有特殊學習需要（SEN）學童的家庭。

有照顧者家庭 13%有移民 近半稱壓力增

今次為家福會第三次「家庭幸福指數」調查，於今年1月2至23日以隨機抽樣方式，透過電話訪問，收集2014名18歲或以上與家人同住的香港居民的意見，問卷內容包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會聯繫、社會資源及生活平衡六大範疇，並研究有照顧者家庭的幸福狀况。該調查發現，約四成受訪者家中有照顧者，而家中有照顧者、家庭內有多於一名照顧者，以及獨自照顧者的家庭幸福指數，分別為5.81分、5.83分及5.79分，皆比家中沒有照顧者的6.24分低。

在過去3年，有照顧者的受訪家庭中，有13%家庭有照顧者移民海外，當中近半照顧者表示壓力因而增加。

四成受訪獨自照顧者60歲以上

張詠珊表示，即使沒有移民狀况，照顧者壓力亦大，因此不會猜測移民狀况會否持續及加重照顧者壓力。她又指出，根據是次調查，受訪的獨自照顧者中約四成屬於60歲以上，推算出本港有約26萬名「年老獨自照顧者」。她強調，隨着人口老化問題加劇，政府應集中資源為照顧者提供服務，例如以大數據協助識別隱蔽照顧者，以及透過外展服務隊或關愛隊尋找和接觸有需要的照顧者等。張詠珊亦建議，其他家庭成員可分擔照顧者的責任，讓照顧者擁有私人時間，「哪怕是半小時，已經減低很多壓力」。

指數6範疇 社會連繫最低分

至於家庭幸福指數的六大範疇中，「家庭健康」得分由2022年7.07分明顯下跌至今年6.74分，而「社會連繫」得分最低為3.34分。

另外，家庭收入與幸福指數呈正比關係，每月入息10萬元或以上的，幸福指數為6.51；入息4000至9999元組別，幸福指數為5.73。