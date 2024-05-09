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港聞二

逾300前線警併入 陸上總區分掌鐵路網

【明報專訊】本報去年報道，警方擬調動鐵路警區警員至地面各警區。警方昨公布下月中重組鐵路警區，包括逾300名前線人員併入陸上總區，由各總區負責巡邏港鐵站及應變鐵路事故；原有的鐵路警區則改隸屬行動部，保留約30多名警員以檢視和協調各單位在鐵路系統的執法行動，制定政策和訓練。警方強調改動為提升警政效率，並非人手不足，重申現有鐵路警區設施和服務繼續營運。

原有鐵路警區歸行動部 留30多警協調

警方本月中開始為期一個月的「試行運作及檢討」，由陸上總區負責執行日常鐵路警政工作；現有鐵路警區人員暫時會繼續於鐵路系統內執勤，充當「安全網」。其中東九龍和港島總區先實施，其後擴至西九龍、新界南及新界北總區。至6月中，陸上總區正式接手鐵路警政，由各總區負責執行港鐵站的鐵路警政工作，包括日常巡邏及對鐵路事故作出應變。原隸屬鐵路警區、專責反恐的鐵路應變部隊則會併入反恐特勤隊。

被問過海段分界 稱按事發地安排人員

分區方面，鐵路系統將跟隨地面方法劃分警區。被問過海路段會如何作分界，行動部總警司王智榮承認交界問題較大挑戰，警方已定立清晰指揮架構系統，確保總區指揮中心會根據事件發生地點安排人員。

王稱港鐵將發展北環線、屯門南延線和東涌延線等，鐵路網不斷擴大，警方調配和行動反應時間等挑戰日益增加。他提及鐵路警區人員機動性倚賴鐵路系統運作，若服務延誤或中斷，會延緩應變和處理，有需要審視由單一警區負責的警政模式，預計改動有助提升警政效能和靈活調配人手。

鐵路警區指揮官余偉傑說，警方2022年中開始研究如何提升鐵路警政效能，同年第四季東九龍總區展開「鐵路同心計劃」，機動部隊、衝鋒隊及多個警區軍裝巡邏小隊人員不時巡邏港鐵站；11月亦試行鐵路應變部隊與反恐特勤隊共同執勤。他稱兩計劃巡邏數字分別升五成和三成，成效增益明顯。

被問到前線人員反應，余稱很多都曾駐守鐵路警區，警方亦已加強培訓，讓警員熟悉港鐵站環境和鐵路系統運作，相信有足夠知識和能力保障鐵路安全。他說鐵路警區的治安情况一直平穩，過去3年每年約1100宗案件。

相關字詞﹕警方 鐵路應變部隊 鐵路警區

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