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港聞二

簽合作備忘 大灣區9+2市聯手吸人才

【明報專訊】「香港‧全球人才高峰會」昨舉行「第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，大灣區內「9+2」城市於會上簽訂合作備忘錄，落實推進大灣區人才高地建設的決策部署，加強人才交流和合作。主辦高峰會的香港人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，人才辦將加強吸引人才，包括計劃今年下半年到東南亞、歐洲及百強大學舉行工作坊等推廣活動。

人才辦：下半年東南亞歐洲推廣

高峰會一連兩日舉行，人才辦發言人昨稱，初步統計前日舉行的「國際人才論壇」及昨日發展大會共約4900人次參與，網上直播觀看次數逾13萬，連續兩日「機遇匯人才博覽展」逾8600人次入場，超出預期。

政務司長陳國基昨致辭說，樂見大灣區「9+2」城市簽署《關於推進粵港澳大灣區人才服務合作備忘錄》，共同加強大灣區為人才提供的服務，營造更有利人才「落地生根」的環境。勞福局長孫玉菡稱，人才辦非常期待大灣區城市一起揚帆出海，共赴海外重點目標市場。

人才辦稱備忘錄旨在落實中國推進大灣區人才高地建設的決策部署，以加強人才交流和合作、共同宣傳推廣、聯合招攬人才、合作舉辦人才活動，並共同構建大灣區人才服務平台，營造良好人才發展環境，實現大灣區人才合作共贏。

陳國基：12萬人才抵港 遠超目標

陳國基稱各項「搶人才、留人才」計劃反應十分踴躍，截至上月底約29萬份申請，批出近18萬宗，逾12萬人已抵港，遠超每年3.5萬人目標；另已為香港註冊公司的外國人員批出逾1.9萬宗「一簽多行」申請，有效期2或5年，反映政策廣受歡迎。至於高才通計劃，孫玉菡稱至今接獲約8萬宗申請，批出約6.5萬宗，抵港逾5萬人。

劉鎮漢稱會加強吸引人才工作，包括擬下半年到東南亞、歐洲及百強大學推廣；合作伙伴由36個增至80個，令支援人才服務更多元；以及今年舉辦最少36場主題研討會和工作坊，冀助人才更有信心、更方便融入本港。至於第二輪來港高才訪問調查，他稱當局計劃中，有消息會盡快公布。

同場「打造人才樞紐：發揮大灣區人力資源優勢」專題討論，香港科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗認為各行業都需引進有規模的公司，讓這些公司在大灣區發揮業務，亦要將招聘人才計劃發大。

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