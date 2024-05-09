45生科企業落戶或擴業務 內地佔近半 美企兩成 手術機械公司：「香港製造」吸引外商

投資署：來自9經濟體 料創3200職位

投資推廣署表示，45間相關企業來自9個國家或地區，近半來自內地、兩成來自美國、一成來自新加坡，其餘來自英國、德國和日本等（見圖），總投資額達65億元，料未來數年將創造3200個就業職位。投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓表示，生命健康科技企業涵治療、醫療器材、診斷及醫療服務4個範疇，舉例來自德國的Miltenyi Biotec是製造生產細胞的平台；內地的INNORNA研發技術，透過mRNA將藥物送達細胞。

稱河套港區有優勢 冀促進數據跨境

黃煒卓稱，對落戶企業而言，正在發展的河套區香港園區有地理優勢，便利科研人員來往兩地工作，冀日後有政策促進更多生命樣本及數據在區內跨境使用，便利科研。黃又稱，香港政府在企業不同環節都有支援，包括扣稅優惠、資助等，有助吸引企業來港。引進辦副總裁（生命健康科技）盧靜敏稱，政府去年推出「1+」新藥審批機制後，藥物審批程序加快，減低部分科企在港擴展業務的障礙。

2018年成立的元化智能科技公司，現以深圳為內地總部，前年7月起進駐香港科學園作為國際總部。創始人孟李艾俐接受本報訪問時介紹，該公司的手術機械人可用於膝關節置換，結合人工智能算法，能自動定位到要切除的骨骼表面，誤差僅0.5毫米，可減醫生人手操作誤差及加快病人術後康復，亦有助延長人工關節壽命。該機械人現已於內地完成2000例手術，今年初開始在沙田威爾斯親王醫院試用。

「外地聽到香港製造 眼前一亮」

孟太稱，公司在港首輪投資5600萬元，經兩年多，業務現包括研發、生產和市場推廣等，產品已進入香港品牌名冊，部分設備於香港生產及組裝，產能約每周一台。她形容香港是一個非常好的平台，有助面向國際市場，她提到在與外地洽談合作時，對方聽到香港製造，「是眼前一亮的」。公司正與菲律賓、泰國、越南、新加坡和台灣的醫院接洽，在處理各地法規問題後，即可將設備銷往當地使用，公司亦正為產品申請歐洲CE及美國食物及藥物管理局（FDA）認證，助日後進一步海外銷售。

元化智能科技香港總部有20多名員工，孟太稱，正計劃與本地大學洽談合作，招攬本地工科及醫科畢業人才，進一步擴大團隊，亦期望今年或明年在港上市。