醫衛局：3.5萬人參與慢病共治 2萬完成篩查四成確診

擬第四季增專職醫療

立法會衛生事務委員會本周五（10日）將討論慢病共治計劃最新情况。醫衛局文件顯示，根據截至本月2日臨時數字，累計3.54萬人參加計劃，有7200人進入治療階段，可在政府資助下由自行選擇的家庭醫生繼續診治，以及按個人健康狀况獲處方藥物，護士診所和專職醫療服務跟進。

另外，政府暫定於今年第二季就個人化的護士診所服務，以及包括視光師、營養師和物理治療師的專職醫療服務公開招標，並於今年第四季開始暫由康健中心提供服務。

市民支付額由家庭醫生自行釐定，政府建議共付額每次150元。立法會文件顯示，截至本月2日參與計劃的515名家庭醫生中，約73.4%、即378人將共付額定為150元或以下。約26.6%家庭醫生設定的共付額高於150元，其中4人達551至999元不等。

另外，醫衛局會將轄下基層醫療健康辦事處改組，於今年中成立基層醫療署，並成立基層醫療委員會，由家庭醫學、中醫等範疇的專業人士及政府官方委員組成，由基層醫療健康專員兼任委員會主席。立法會文件顯示，基層醫療署未來會與醫管局討論重新定位普通科門診服務，以優先照顧弱勢社群，包括探討逐步於普通科門診，為低收入家庭和貧困長者加強以預防為本的服務，並加入合適的慢性病篩查及管理服務。