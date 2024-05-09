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醫衛局：3.5萬人參與慢病共治 2萬完成篩查四成確診

【明報專訊】慢性疾病共同治理先導計劃去年11月推出，醫衛局向立法會提交文件透露，截至本月2日3.54萬人參加計劃，當中約2萬人完成篩查，約8000人、即近四成被診斷血糖偏高、患糖尿病或高血壓，需進一步跟進或治療；有13人通過家庭醫生經雙向轉介機制，獲安排到醫管局接受一次過的內科專科諮詢。局方正籌備採購個人化的護士診所服務及專職醫療，預計今年第四季由康健中心提供服務。

擬第四季增專職醫療

立法會衛生事務委員會本周五（10日）將討論慢病共治計劃最新情况。醫衛局文件顯示，根據截至本月2日臨時數字，累計3.54萬人參加計劃，有7200人進入治療階段，可在政府資助下由自行選擇的家庭醫生繼續診治，以及按個人健康狀况獲處方藥物，護士診所和專職醫療服務跟進。

另外，政府暫定於今年第二季就個人化的護士診所服務，以及包括視光師、營養師和物理治療師的專職醫療服務公開招標，並於今年第四季開始暫由康健中心提供服務。

市民支付額由家庭醫生自行釐定，政府建議共付額每次150元。立法會文件顯示，截至本月2日參與計劃的515名家庭醫生中，約73.4%、即378人將共付額定為150元或以下。約26.6%家庭醫生設定的共付額高於150元，其中4人達551至999元不等。

另外，醫衛局會將轄下基層醫療健康辦事處改組，於今年中成立基層醫療署，並成立基層醫療委員會，由家庭醫學、中醫等範疇的專業人士及政府官方委員組成，由基層醫療健康專員兼任委員會主席。立法會文件顯示，基層醫療署未來會與醫管局討論重新定位普通科門診服務，以優先照顧弱勢社群，包括探討逐步於普通科門診，為低收入家庭和貧困長者加強以預防為本的服務，並加入合適的慢性病篩查及管理服務。

相關字詞﹕立法會 基層醫療署 慢性疾病共同治理先導計劃 醫衛局

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