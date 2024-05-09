簽200萬美元予Simon 周自認「橡皮圖章」不過問

信黎已批准 Simon未曾講大話

周昨稱他任職壹傳媒財務總監後管理黎智英私人戶口的帳務。控方昨展示多則電郵來往，其中一則2019年4月有關付款要求的電郵發送予周和Mark Simon。周稱沒過問涉及項目內容，「因為如果係Mark's project，我唔需要問」，Simon有說過「黎生同意呢樣嘢」。李官質疑周是否相信所有Simon的說話，周稱以往亦有類似付款請求，「黎生見到都無任何異議，咁我覺得佢（Simon）無講過大話」。

周：黎個人名義贈Simon年終獎 料工作表現佳

法官李素蘭關注Mark Simon在壹傳媒的角色，周指Simon沒有正式職位，可視為黎的私人助理，在壹傳媒大樓有固定辦公室，會協助執行黎的決策。周會聽取Simon的意見，同意對方在壹傳媒事務上有話語權。

周與黎2019年12月的通訊紀錄顯示2015至2018年Simon有20萬至30萬美元年終獎金，2019年為20萬美元。周指款項是黎以個人名義贈予，與壹傳媒無關，不知道Simon是因替壹傳媒抑或黎私下辦事而獲獎金，以他理解有獎金等於該年工作表現良好。

（黎智英案）