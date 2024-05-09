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港聞

港聞二

簽200萬美元予Simon 周自認「橡皮圖章」不過問

【明報專訊】周達權供稱2019年4月收到財務部同事的電郵，請求他批准從黎智英銀行戶口支出200萬美元，用作黎助手Mark Simon的「項目」。周稱收到電郵時相信決定已獲黎和Simon的批准，「將呢啲程序行晒」，便在付款申請表簽署確認，翌日回覆已批准所有付款請求。周同意沒有看過佐證的文件，只是相信同事已尋求黎首肯。法官李運騰問周的角色是否猶如「橡皮圖章」，周稱「如果係咁講，可以咁講」。

信黎已批准 Simon未曾講大話

周昨稱他任職壹傳媒財務總監後管理黎智英私人戶口的帳務。控方昨展示多則電郵來往，其中一則2019年4月有關付款要求的電郵發送予周和Mark Simon。周稱沒過問涉及項目內容，「因為如果係Mark's project，我唔需要問」，Simon有說過「黎生同意呢樣嘢」。李官質疑周是否相信所有Simon的說話，周稱以往亦有類似付款請求，「黎生見到都無任何異議，咁我覺得佢（Simon）無講過大話」。

周：黎個人名義贈Simon年終獎 料工作表現佳

法官李素蘭關注Mark Simon在壹傳媒的角色，周指Simon沒有正式職位，可視為黎的私人助理，在壹傳媒大樓有固定辦公室，會協助執行黎的決策。周會聽取Simon的意見，同意對方在壹傳媒事務上有話語權。

周與黎2019年12月的通訊紀錄顯示2015至2018年Simon有20萬至30萬美元年終獎金，2019年為20萬美元。周指款項是黎以個人名義贈予，與壹傳媒無關，不知道Simon是因替壹傳媒抑或黎私下辦事而獲獎金，以他理解有獎金等於該年工作表現良好。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 周達權 黎智英案 Mark Simon 港區國安法

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