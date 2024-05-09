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港聞

港聞二

周達權：黎飯盒會談反政府運動 指示引關注爭「外面支持」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉勾結外國勢力案昨第72日審訊，時任壹傳媒營運總裁周達權繼續作供。周稱有參與「飯盒會」，話題與當時的反政府運動和「黑暴」有關，黎會指示「有咩要做」和如何引起關注，《蘋果》先後推出英文版、《自由之夏》特刊和「一人一信救香港」行動，是希望引起關注「佢哋所謂嘅警暴」以至得到外國支持，「或者再厲害啲就係制裁」。

Simon要求2000份英文特刊派海外

周達權供稱，自他2019年9至10月升任營運總裁後，每周均會參與由黎主持的「飯盒會」，黎席間分享對一些事情的看法，例如當時的反政府示威，指示如何跟進和如何引起關注，時任壹傳媒行政總裁張劍虹會製作會議紀錄。當時黎覺得「有外面嘅支持」好重要，成立英文版可爭取更多外國人看《蘋果》，令運動成功；特刊中英文均有印製，內含圖片和小量文字，周記得黎助手Mark Simon曾要求將2000多份分予海外派發，淨收益會捐贈「612人道支援基金」。黎另指示多在《蘋果》電子版報道示威活動和示威者，「令到多啲人同情佢哋」。

指黎允墊500萬予全球登報

周曾兼任壹傳媒財務總監。控方昨展示2019年6月Simon發送給力高顧問有限公司財務部職員Linda Mendoza的電郵，透露需代李宇軒向報館支付廣告費，電郵夾附Simon與黎的通訊紀錄，當中Simon引述「Martin」詢問可否提供500萬元過渡貸款，黎回覆可以。周昨庭上稱，以他理解該款項用於文宣廣告，他沒有參與其中，只因要準備黎的每月財務報表才通過密件形式收到電郵。據陳梓華早前證供，因G20全球登報眾籌資金未能動用，故透過民主黨創黨主席李柱銘聯絡黎智英尋求協助。

周又確認大約於同月在黎同意下，李宇軒就一則在台灣《蘋果日報》刊登的廣告，有一星期付款寬限。Mendoza製作的紀錄亦顯示，2019年黎的支出包括贊助陳梓華14.4萬元，用於展覽事宜。周亦確認曾簽署一筆涉及200萬美元的付款申請，用於Mark Simon的「項目」（見另稿）。

周達權完成控方主問，今將接受辯方盤問。辯方表示擬申請重召張劍虹作供，就工作平台「Slack」的信息提問。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕周達權 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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