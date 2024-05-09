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港聞

港聞二

疑投資虛幣欠1500萬 婦上水遭擄

【明報專訊】本港連日發生擄人禁錮案。一名女子懷疑因投資加密貨幣欠債1500萬元，前晚（7日）在上水被4名男子截停，強行推上私家車帶走，其丈夫嘗試阻止不果。女子獲釋後報案求助，涉案夫婦同告受傷，送院治理。警方昨午在大埔區拘捕兩名林姓本地男子，分別70歲及30歲，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法禁錮」，據悉二人均為涉案車輛登記公司負責人。

兩男被捕 料為涉案車主

前晚8時許，警方接報大頭嶺一村屋外，一名43歲何姓男子和其55歲朱姓妻子返家途中，被一輛私家車截停，4名年約30至50歲男子下車，將朱婦擄上車，朱婦掙扎中受傷。丈夫上前企圖阻止期間，懷疑被4男以手襲擊。私家車其後往落馬洲方向逃去。據悉，朱婦為加密貨幣投資者，早前因投資加密貨幣而欠債1500萬元，前晚遭擄走被要求盡快處理欠債。據了解，疑犯與夫婦不相識，案件懷疑是朱婦與他人債務問題相關。

朱婦其後獲放行，自行前往位於邊界警區的打鼓嶺警署求助。警員接報到場，經初步調查，案件列非法禁錮及襲擊致造成身體傷害，交由大埔警區重案組跟進。丈夫報稱IT公司負責人，頭、頸、手、腳傷受傷，其妻手腳受傷，二人清醒送往北區醫院治理。警方曾在事主私家車掃指模取證。

周一（6日）尖沙嘴亦發生擄人案。中午12時許，一名女子在眾目睽睽下被兩名男子挾走，強行押上私家車帶走，事件驚動多名市民報案。警方即晚尋回47歲女事主，拘捕2男1女本地人，包括一名擄人者。根據警方調查，女事主因私人借貸問題欠下其中一名男被捕人約10萬元，雙方上月開始糾紛。

相關字詞﹕非法禁錮 上水

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