櫃車撼壆翻側 司機墮橋亡 掃燈柱濺火花 的士閃避逃過一劫

凌晨零時許，66歲姓黃司機駕駛一輛載着尿片的40呎貨櫃車，沿荃灣路往九龍方向駛至近柴灣角熟食市場時，車輛失控，先後撞向兩邊石壆，繼而翻側，其間掃毁5支燈柱及速度限制標誌牌。黃拋出車外墮至橋底，倒臥在海盛路另一貨車車底，當場證實死亡。

車頭變形機件外露 有燈柱斷兩截墜橋底

現場所見，貨櫃車損毁嚴重，車頭變形且機件外露，貨櫃尾部擱在天橋欄杆上，尿片由貨櫃跌出，散落一地。警方到場調查，在路面撒上木糠清理油漬。事發時本報記者聽到一聲巨響，行車天橋部分路燈熄滅，其後發現橋底，即青山公路荃灣段近麗城花園迴旋處的行人路，有一支燈柱橫亘路面，斷成兩截，相信從橋面被撞毁後墜下。

當時駕駛客貨車途經現場的林姓司機提供車cam片段，顯示涉事貨櫃車駛至近柴灣角熟食市場一個右彎時失控，先撞向左邊石壆和鐵欄，繼而衝前撞向分隔馬路的石壆，然後全車翻側，繼續衝前，掃毁燈柱及路牌。貨櫃車剷壆期間產生火花，車身零件及損毁的燈柱組件飛脫，彈向對線的士及林的客貨車。

的士司機憶述「好恐怖」 腰痛送院

片段所見，對面線一輛的士當時沿快線行駛，於貨櫃車迎頭衝前一剎那扭軚切線閃避。的士車頭擋風玻璃碎裂，客貨車車身則遭碎片刮花。的士司機劉先生形容意外過程「好恐怖」，事後報稱腰痛，需前往醫院接受治理，又稱不知如何追討索償。昨晨7時許，涉事貨櫃車已被拖走進一步檢驗。

路政署稱意外中有5支路燈嚴重受損，昨晚維修，料其中3支即晚修好。另有部分路燈因斷電熄滅，即晚恢復運作。