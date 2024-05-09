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般咸道石牆樹擬下周初斬

【明報專訊】本報上月底報道，位於西半山般咸道和醫院道之間、載於《古樹名木冊》的石牆樹（編號HYD CW/1）近年感染褐根病並擴散，近月樹根腐爛和斷裂情况惡化，政府傾向移除。路政署昨稱該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季有倒塌風險，對公眾安全構成嚴重威脅；如天氣及現場情况許可，將於下周初緊急移除，以保公眾安全，預計需時兩天。

路署：惡劣天氣風季恐塌

路政署表示，該棵高17米的細葉榕2019年初證實感染褐根病，署方隨即加強護養及定期檢查健康及結構狀况，並採取一系列措施，2021年起以大型混凝土塊及拉纜支撐和穩固該樹。

不過，署方去年做恆常護養檢查期間發現該樹其中一條支撐主根已斷裂，同年9月初在風暴「蘇拉」及黑雨警告信號後，在另一次恆常護養檢查發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度的向外傾斜或移動，顯示該樹的穩定性有隱患。

路政署稱去年9月及今年3月修剪該樹，務求減輕樹冠重量，惟上月初發現樹根腐爛和斷裂情况有加劇惡化迹象，顯示褐根病已進一步損害根部的木質組織，對該樹結構已造成不可逆轉的破壞；由於該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季期間會有倒塌風險，嚴重威脅公眾安全。

署方稱經樹木辦安排諮詢城市林務諮詢小組，以及通知中西區區議會移除建議後，如天氣及現場情况許可，下周初將展開緊急樹木移除工作，預計需時兩天，會因應天氣及現場情况適當調整。署方強調會繼續謹慎檢查和護養轄下樹木，只會在無其他可行改善方案下才會考慮移除有問題樹木。

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