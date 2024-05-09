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5億社福基金今季推 1億專供機構員工學國情

【明報專訊】去年《施政報告》提出成立5億元的專項基金支援社福機構發展，社署向立法會提交的最新文件顯示，專項基金計劃今年第二季推出，為期5年，資助機構培訓員工和提升系統，前者涵蓋提升專業知識和技巧，以及安排員工參加國情研習課程及內地交流團，以提升對國家事務的認識和國家安全意識。

3億資助員工培訓提升系統

推行和管理專項基金的社署在文件提到，機構可申請專項基金培訓員工及提升系統。員工培訓方面，資助擬訂範圍涵蓋為員工提供培訓，提升專業知識和技巧，以應對不同服務對象需要，如支援照顧者和精神復元者、預防及處理懷疑虐兒個案、使用樂齡科技、資訊科技管理、促進跨專業協作等。系統提升方面，資助範圍涵蓋透過應用資訊科技系統加強機構管理能力、協助提升服務效率等，另透過提升非資訊科技業務系統協助機構加強業務管理及操作。

員工培訓另一資助範疇是安排員工參加國情研習課程（包括有關《港區國安法》及《維護國安條例》的培訓）及內地交流團，以提升員工對國家事務認識及了解維護國安的必要。

政府預留3億元讓機構就上述資助範圍提出申請，每間機構資助上限為該機構於2024/25年度獲暫定撥款金額的1%或50萬元，以較高者為準，機構亦可按專項基金規定運用部分資助額作項目行政開支。

基金另預留1億元，社署會按政府施政目標及福利服務需要，邀請機構申請額外資助為員工提供特定項目的培訓。餘下1億元，基金將預留予機構申請資助安排員工參加國情研習課程及交流團。社署又說計劃最早本月底舉辦首個內地交流團，讓機構員工認識國家事務。

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