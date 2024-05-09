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港聞一

觀塘線4站7．28停駛 隧道換吊架車站仍開放

【明報專訊】為更換港鐵油麻地站交叉渡線隧道的電纜吊架，觀塘線太子、旺角、油麻地及何文田站7月28日（周日）將暫停列車服務。當日乘客如欲從觀塘線轉往荃灣線，只可在太子站轉車，九巴提供免費巴士服務和加密班次，往返油麻地、何文田及黃埔站（見圖表）。港鐵預料當日太子站較繁忙，大部分受影響乘客車程延遲2至12分鐘，候車時間延長1至2分鐘。有立法會議員認為暑假周日暫停服務影響較小，但建議港鐵視乎情况增加荃灣線班次，另有議員建議港鐵回饋票價，補償受影響乘客。

乘荃灣線屯馬線可抵4站

港鐵：車程延最多12分鐘

今次維修工程涉及4個車站，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨日強調，當日所有港鐵車站均開放，所有受影響車站均有替代鐵路線覆蓋，舉例由荔景站往黃埔站，可改乘東涌線往南昌站，再經屯馬線往何文田站至黃埔站，需時約27分鐘，較平日車程多5分鐘。

李婉玲表示，當日太子站是荃灣線及觀塘線之間唯一轉車站，港鐵預計太子站比較繁忙，會「拉疏」觀塘線班次，避免乘客聚集太子站，同時屯馬線會加密班次以疏導人潮。她又解釋，選擇7月28日施工是因當日正值暑假的周日，大部分市民不用上班上學，相信可減少影響。

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，周末每小時列車載客量僅為平日繁忙時間約一半，但因維修當日荃灣線需額外服務觀塘線旺角站至油麻地的乘客，港鐵需留意人流以適時調整班次，例如人流多由觀塘前往太子方向，需加密荃灣線班次；但晚上若多人從油尖旺返九龍東，便需拉疏荃灣線班次，避免在觀塘線班次有限的情况下有大量乘客聚集太子站。

九巴8號線免費 30X同「加時」

除了在港鐵網絡「兜轉」，乘客當天可免費乘搭九巴8號線，途經紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦，或於指定巴士站免費乘搭九巴30X號線，接載乘客來往黃埔、何文田、油麻地至旺角、太子、深水埗、荔枝角和荃灣。九巴表示，為應付當天預計增加的服務需求，8號線將延長服務時間，由早上5時半至凌晨1時，亦會加密班次至最密10分鐘一班；30X則由早上6時服務至凌晨1時15分，並加開短途班次來往黃埔和油麻地。另外九巴稱會按需求加強1A、16、27、98C及213D等路線服務。

民建聯立法會議員李慧琼建議，港鐵應向受影響的何文田及黃埔乘客提供票價回饋，以補償交通影響，並應在工程前主動聯絡所涉區議會，匯報受工程影響範圍、替補交通安排，以及諮詢區內持份者，以完善相關交通配套安排。

港鐵車務工程維修總管李劍雄表示，港鐵通常在凌晨非行車時間做日常維修保養，但今次工程大型且複雜，需更換隧道內頂部的50多個金屬吊架，涉及遷移、重置及測試等步驟，並需「一氣呵成」，未能在日常收車後的「黃金兩小時」內完成，經考慮後決定暫停列車服務一天。

擬3年內一兩次類似維修

李劍雄說，港鐵在暫停4站列車服務的28小時內，設多個「檢視點」以監察實際工程與預計時間有否差異，並適時調整工作，強調有信心及時完工，若有改動會及早公布；若遇上惡劣天氣，計劃會順延一周。他又稱，與油麻地站有類似興建模式的結構共有3處，未來3年間會安排一兩次類似維修，會視乎資產設施的狀態及生命周期、有否替代路線等；今年除了今次觀塘線計劃，暫無進一步計劃暫停列車服務以更換設施。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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