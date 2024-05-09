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港聞二

【Emily】楊潤雄不點名批袁彌昌劣幣論 容海恩加把嘴

【明報專訊】五一黃金周已結束，學者及專欄作者袁彌昌日前喺報章撰文，質疑來港嘅旅客消費低，提及「一場辛苦為誰忙」及「劣幣驅逐良幣」論述，惹來文化體育及旅遊局長楊潤雄喺facebook不點名批評袁嘅文章係「謬論」、觀點「以偏概全」。估唔到袁彌昌太太、新民黨議員容海恩都加入論述，喺楊潤雄fb留言。

袁彌昌前日喺《明報》撰文，題為〈香港旅遊業的震盪與迷失〉，當中提及現時唔少內地客來「打卡」而不消費，指呢種「旺丁不旺財」現象，「顯示政府的措施是枉費心力」；並話內地客來港唔消費，「變相形成了『劣幣驅逐良幣』，把原本成本較高、高增值的商店都擠走了」，指內地網紅推介店可升天，但米芝蓮店要執笠。袁喺文中提出更深遠嘅問題，憂「香港正逐漸失去個性，失去其本來面貌與形象」。

楊潤雄前晚喺fb發帖不點名批評袁彌昌嘅文章，提到五一黃金周，旅客帶來超過20億元消費，「業界大致滿意」，又話文章屬於以偏概全妄下定論。

袁憂港為吸客失個性 楊：以偏概全

新民黨議員何敬康就喺楊嘅帖文留言區tag容海恩，容亦留言回應，佢無具體講支持老公定係楊局長嘅論點，而話政府有多啲旅遊政策當然係好，又話支持本地經濟、支持本地中小企，「唔試又點知邊啲得邊啲唔得呢？」

相關字詞﹕容海恩 袁彌昌 楊潤雄 五一黃金周

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