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【Emily】屋邨商場空置率2.9% 深水埗區逾5%最高

【明報專訊】房委會轄下多個公共屋邨商場近日「吉舖」增加，房屋局長何永賢噚日書面回應立法會九龍西議員鄭泳舜質詢，話截至3月底，過去一年全港屋邨商場整體空置率2.93%，18區中深水埗最高，達逾5%；而深水埗7個屋邨商場，麗翠商場空置率達15%屬最高。

房局：近年多商場落成 5年增296舖

不過，房屋局亦強調，近年唔少新商場喺多區落成，過去5年新落成商場有15個，新增店舖亦有296間；房屋署會採取靈活租賃策略，喺技術可行情况下，考慮將商舖改作其他合適行業，務求提高出租率，同埋提供適切和多元化購物及服務選擇。

Emily噚日去咗麗翠商場行一轉，個場其實幾細，見到有六七個「吉舖」招租。有街坊話因為商場位置唔顯眼，附近亦有好多食肆同商舖選擇，以致人流較少；亦有商戶嘆生意難做，之前新冠疫情期間有租金寬免，疫後無咗寬免但生意無起色，經營更難，希望房署喺商場當眼位置加設「水牌」，令多啲客人嚟光顧。

鄭泳舜亦同Emily話，屋邨商舖空置情况惡化係全港問題；佢又舉例南山商場雖然空置率係零，但街坊話其實啲舖頭好多時都無開門做生意。鄭泳舜促請房委會研究提供優惠租金「搶商戶」，同埋喺招租方面加強宣傳，希望可以改善商舖空置情况。

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