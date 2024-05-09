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【Emily】快運新行李政策 推4種票價 最平飛包1件隨身物 禁登機行李

【明報專訊】廉航香港快運（HK Express）公布，噚日起修改行李政策，推出4種全新票價選項，最平票價只包1件唔超過7公斤嘅隨身物品，唔包手提登機行李，寄艙行李要另外加錢。所有隨身物品必須放喺前面座位下，喺禁區內買嘅商品都會計入登機行李內，超出限制嘅登機行李同隨身物品將改以閘口行李收費，每件800元。所有寄艙行李費將改為按件計算，行李額度亦唔可以共享或轉讓畀其他人。

4種票價分別係：

最平嘅「輕便飛」只包1件隨身物品，唔包寄艙行李；

次平嘅「經濟飛」就包1件隨身物品加1件登機行李（合計不逾7公斤），唔包寄艙行李；

「隨心飛」包1件隨身物品及1件20公斤寄艙行李；

最貴嘅「無憂飛」就包1件隨身物品加1件登機行李，以及1件32公斤寄艙行李。

而無論係單1件隨身物品定係隨身物品連登機行李，合共都唔可以超過7公斤。

前日或之前訂飛可享舊限額

快運噚日喺facebook出帖話，手提行李同寄艙行李嘅限額係以初次預訂日期計算，若喺前日（7日）或之前預訂，仍可享有舊有限額。對於快運嘅新政策，唔少網民都留言支持話「對守規矩乘客更公平」、「支持嚴格執行」，不過都有人話會「轉第二間飛」。

大灣區航空噚日亦公布，話會維持現有行李限額措施，選購任何一款票種嘅乘客，都可繼續攜帶1件小型個人隨身物品同1件手提行李登機，手提行李重量限額都係7公斤，行李總長度唔可以超過115厘米。

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