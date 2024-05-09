7．21非白衣人案 官關注後腦受重擊廚師舉中指

被告鄺浩林（現29歲）任職廚師，案發時在元朗形點商場一餐廳工作，當晚10時半他步入港鐵元朗站，準備回家。他在月台候車時聽到嘈吵聲，「好似有人叫救命」，於是沿樓梯前往客服中心位置，見到數名白衣人越過欄杆離開。

見女子遇襲 留下等救護

鄺見到一女子頭部受襲流血，旁人稱女子被白衣人襲擊，已召救護和報警；有人將傷者帶入女廁，以免白衣人折返施襲。其後他留在付費區徘徊，準備帶救護員到傷者地點，並嘗試了解事發原因，「做咩無啦啦有女子受襲、喺西鐵站畀人打」。

閉路電視片段顯示，鄺身穿白色上衣，用手機拍攝白衣人。他供稱白衣人大叫「出嚟隻揪」，他回應「警察嚟緊，你咪入嚟囉」和「你講乜嘢」。

官：大家唔好太天真

豎起中指點解都唔知

法官陳廣池關注，片段顯示鄺疑似舉起中指，「大家唔好太過天真，豎起中指點解都唔知」。鄺表示僅用食指指住手機，顯示正錄影白衣人的行為。

受傷女子有旁人照顧，鄺將焦點放在四周及保護自己。當時有白衣人打算入閘，鄺轉身逃跑走避不及，他後腦被人重擊一下。鄺用手摸後腦發現滿手鮮血，隨後鄺由他人攙扶下離開現場，經救護員簡單包紮後被送往博愛醫院。鄺表示他右後腦需縫上3針，左背及右手無名指均有瘀傷。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）