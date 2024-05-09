屠龍隊長悉有手榴彈 縮沙不欲取槍 辯方質疑炸彈近油站或波及隊員 黃：不知確實位置

黃振強在控方主問下作供指曾向同謀吳智鴻索槍，次被告張銘裕的辯方大律師姚本成昨盤問，指兩人談及自製手榴彈。2019年12月6日，黃以信息向吳智鴻表示「諗諗吓我都係想拎支眼鏡仔（槍）」。吳智鴻問黃是否想殺警，黃提出若最終不用槍可否把槍棄置，「我諗住趁亂，乘機啪兩條，永久棄（置）」，吳智鴻答允後黃要求勿讓隊員得知。吳續指「有人啪手榴彈」，黃遂說「走先」。

黃同意「怕死」恐被「炸埋」

黃庭上供稱，屠龍小隊反對用槍和炸彈，但他當刻自己想用槍，他承認隱瞞及不想隊員知道他私心索槍，謂無必要讓他們知道自己做危險的事，其後黃打消念頭。黃盤問下確認，當時首次聽到有以氣罐製成的手榴彈，他得知牽涉手榴彈後就說「走先」，是輕鬆調皮地表明「唔使畀支嘢（槍）我啦，走先，bye bye！」辯方稱，黃提到或有人投擲手榴彈時滑手，可見他「怕死」恐被「炸埋」，黃同意說法。

不否認蓄意誤導隊員

黃振強早前稱於12月8日行動前夕在位於灣仔的安全屋和隊員開會簡述計劃，辯方質疑黃沒講過炸彈位置。信息顯示，黃於12月5日提醒過吳不要外泄放炸彈地圖。辯方指出，黃只傳送過地圖予隊中軍師，刻意不傳給隊員，黃昨回應稱不代表他不會將內容告知隊員，他不否認蓄意誤導他們。辯方續稱，當軍師稱行動只需引警察到場，黃故意沒即時確認，「隊員分分鐘自己畀人炸死埋」，黃表示「呢個佢哋判斷」，重申隊員知道行動中有人用槍和炸彈。

辯方指出，黃在安全屋不曾訓示隊員，告知他們吳一方放炸彈之處。黃同意指，直至被捕亦不知炸彈確實位置，故無可能跟隊員講述，他只有兩張地圖並向隊員展示其中一張。黃表示，行動當日需要再和吳智鴻確定炸彈位置，會上有告知隊員危險，指示按指揮行動。辯方追問，黃有否提醒他們免遭炸彈波及，黃回答無。

炸彈位置近「安全屋」

辯方質疑不可能不察

辯方繼而關注地圖標示炸彈擬放在加德士油站附近，稱「一炸起上嚟仲得了？」辯方又指，黃從克街安全屋幾步就會見到油站，他不可能不察覺。黃表示無留意到兩者聯繫，亦不知炸彈威力，他認為自己當時已清晰向隊員講解行動。案件今續，將由第三被告的代表大狀展開盤問。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）