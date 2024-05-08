申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能

去年保安局提出多個資訊科技項目，包括當時估價為約3.9億元的中央數碼影像平台及1.9億元第三代人事資訊通用系統。據保安局及警方提交立法會的文件，兩項目最新報價分別下調8%及25%，至約3.59億及1.42億元。

指罪案片段存放沒期限

「直至無證據用途」

鄧表示，現時警方把偵查案件所收集的影片儲存於DVD光碟，「燒碟」期間需有警員全程守在電腦前；若其他警區需要觀看影片，亦需要人員運送，有遺失或保安風險。他說，平台每年可省約8800萬元人手開支，扣除每年淨經常開支後，則節省4800萬元，相等於70名警員一年人工。

民建聯黃俊碩指政府經常外泄資料，問及只預留17萬元作保安風險評估及審計和私隱風險評估是否足夠；鄧稱平台屬警隊數據中心，資料經光纖上載，「非常安全，除非被人『黑』入系統」。他續稱，數據中心防黑客功能強，未發生過問題，並會外聘人員測試系統。

選委界議員尚海龍關注平台影像保留時限，鄧回應時以全港加裝2000部閉路電視為例，指片段一般會在31日後刪除，但若拍攝到劫案，就會儲存到平台，至無證據用途。

採購供應商增國安條款

至於管理警隊人力資源的第三代人事資訊通用系統，擬加入分析功能預測人力狀况。鄧稱第二代系統的美國供應商2021年後不願再提供服務，系統其後由警隊電腦部維持運作，但仍需提高系統效率。他另提及，採購供應商時有新增國家安全條款，包括能否在不受地緣政治影響下提供所需配件和服務。

另外，保安局就兩項目採用同步招標，選委界陳沛良關注採用同一供應商的風險管理問題；鄧稱同步招標對價格有利，有考慮供應商可靠度及能力，「唔代表同一間公司唔能夠同時進行兩個項目，可能呢間公司好大」。