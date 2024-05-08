明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能

【明報專訊】保安局申請撥款5億元，建立警務處中央數碼影像平台及開發第三代人事資訊通用系統。保安局長鄧炳強昨在立法會保安事務委員會上表示，新平台用作儲存有證據用途的影像，不設保留時限，直至無證據用途。多名議員關注會否加入人工智能（AI）分析或人面識別功能，鄧說平台暫未設相關功能，又認同AI有助查案，期望盡快增加有關功能，並會再申請撥款。

去年保安局提出多個資訊科技項目，包括當時估價為約3.9億元的中央數碼影像平台及1.9億元第三代人事資訊通用系統。據保安局及警方提交立法會的文件，兩項目最新報價分別下調8%及25%，至約3.59億及1.42億元。

指罪案片段存放沒期限

「直至無證據用途」

鄧表示，現時警方把偵查案件所收集的影片儲存於DVD光碟，「燒碟」期間需有警員全程守在電腦前；若其他警區需要觀看影片，亦需要人員運送，有遺失或保安風險。他說，平台每年可省約8800萬元人手開支，扣除每年淨經常開支後，則節省4800萬元，相等於70名警員一年人工。

民建聯黃俊碩指政府經常外泄資料，問及只預留17萬元作保安風險評估及審計和私隱風險評估是否足夠；鄧稱平台屬警隊數據中心，資料經光纖上載，「非常安全，除非被人『黑』入系統」。他續稱，數據中心防黑客功能強，未發生過問題，並會外聘人員測試系統。

選委界議員尚海龍關注平台影像保留時限，鄧回應時以全港加裝2000部閉路電視為例，指片段一般會在31日後刪除，但若拍攝到劫案，就會儲存到平台，至無證據用途。

採購供應商增國安條款

至於管理警隊人力資源的第三代人事資訊通用系統，擬加入分析功能預測人力狀况。鄧稱第二代系統的美國供應商2021年後不願再提供服務，系統其後由警隊電腦部維持運作，但仍需提高系統效率。他另提及，採購供應商時有新增國家安全條款，包括能否在不受地緣政治影響下提供所需配件和服務。

另外，保安局就兩項目採用同步招標，選委界陳沛良關注採用同一供應商的風險管理問題；鄧稱同步招標對價格有利，有考慮供應商可靠度及能力，「唔代表同一間公司唔能夠同時進行兩個項目，可能呢間公司好大」。

相關字詞﹕保安事務委員會 鄧炳強 保安局

上 / 下一篇新聞

人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才
人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才
科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
初選案不認罪16人月底裁決
初選案不認罪16人月底裁決
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推
牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推
腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前
腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲