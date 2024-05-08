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港聞

港聞二

中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展

【明報專訊】中大語言學及現代語言系手語及聾人研究中心一項調查發現，受訪的手語翻譯員中，不足一成屬全職工作，以兼職或自僱形式工作均不足三成，反映手語翻譯在香港仍未系統化和專業化。研究中心主任鄧慧蘭稱，高達86%受訪者同意水平認證有助整體手語翻譯專業發展，54%願參加認證考核制度，她盼香港效法外國，設立完善的質素驗證制度，讓更多手語翻譯員看到專業的前景而選擇入行。

全職不足一成 七成促拓課程

調查於今年3至4月以網上問卷形式收集185名手語翻譯員的回應，逾七成受訪者曾以義務形式提供服務，全職則不足一成，兼職及自僱亦分別只有29%及24%；調查亦發現46%受訪者從事手語翻譯不足5年，近半表示剛開展手語翻譯職涯，近七成認為現時迫切需要更多翻譯培訓課程。

社聯專業名單未有質素要求

社聯現設立的手語翻譯員名單只有55人，中大手語翻譯調查項目調查員陳意軒稱，不少政府部門和商業機構招聘手語翻譯員時，會要求申請人必須在名單上，然而名單只注重工作時數，要求申請者須證明過往兩年曾從事手語翻譯工作逾200小時，陳認為這不代表申請者的翻譯質素經過檢定，亦無驗證制度。

中心引述歐美地區已有手語翻譯的大學本科課程培訓，並有學者專門研究，定期在學術期刊出版論著；東亞地區如台灣、日本及韓國也設有手語翻譯水平考核，從業員亦建立手語翻譯協會，舉辦培訓和社區推廣活動。鄧慧蘭盼本港效法海外，設立完善的質素驗證制度，提高手語翻譯水平，讓香港有更多手語翻譯員看到專業前景，並得到合理待遇，從而選擇入行。

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