譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨

東區活動跨一周 稱風雨不改

為慶祝農曆四月初八譚公誕，東區民政事務處、東區區議會及筲箕灣社團聯會將於本周四至下周五（9至17日）舉行「東區慶賀譚公寶誕2024」，當中本周六晚上7時將舉行「閃耀東區夜飛龍」，屆時會有一條長約300米的夜光舞龍，由東區文化廣場沿筲箕灣東大街前往工廠街遊樂場，並會沿途向市民派發「譚公福餅」。

筲箕灣社團聯合會主席許嘉雄昨表示，夜光舞龍由10段拼砌而成，使用逾900米長的LED燈串，有逾200人參與舞龍，主辦單位亦會請東區居民以龍造型裝扮參與活動，冀為東區創世界紀錄。

旅局提醒部分地點視線受阻

東區區議會轄下提振地區經濟專責工作小組林心亷表示，活動獲逾70個東區商戶支持，推出飲食和消費優惠，在本月9至12日於指定商戶消費滿400元，可換領維港遊船票兩張。對於會否擔心天雨影響，他回覆本報稱，每年譚公誕都有雨，下雨可能會影響提振經濟的成效或減低市民的熱情，不過他相信工作人員仍會「風雨不改」參與活動。

至於由旅發局舉辦的無人機表演，將於本周六晚上8時在灣仔海濱對出海面上演，歷時約10分鐘，並以佛誕及太平清醮為設計重點，將有1000架無人機組成包山、太平清醮花牌及醒獅等圖案。旅發局提醒最佳觀賞位置為「HarbourChill 海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，部分地點視線受阻。

旅遊促進會總幹事崔定邦回覆本報稱，本周六雖非特別假期，但認為無人機表演可帶動當區氣氛，又稱本港已有多次無人機表演經驗，不擔心表演效果會受天氣影響。