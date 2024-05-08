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港聞二

稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線

【明報專訊】「從犯證人」陳梓華早前被問到《國安法》實施後會否作出明知違法的行為，陳稱要視乎有何人在身邊，陳昨補充指雖然2020年6月會見黎智英時曾向對方表達擔憂，但最終被黎說服「繼續做」，哪怕是違法的事；他又指「國際線」本身需要經營，加上他「深知自己犯緊法」，故無考慮其他人的決定。陳昨終完成歷時13天作供，戴回口罩步離法庭。

陳梓華日前在法官詢問下表示國安法實施後曾在網上看到黎呼籲制裁，以及推動《香港安全港法案》，陳梓華昨在辯方補問下表示從一名協助《蘋果日報》翻譯的朋友得知黎2020年7月後推出訪談節目。法官李運騰問陳何以將友人的資訊和他在網上看到的內容扣連，陳稱因節目有邀請不同嘉賓討論，與其他黎的訪談不同。

陳未能指出黎提及制裁片段

陳梓華又指他2020年9月在YouTube看到黎受訪稱覺得自己有「使命感」，他不會害怕，會繼續做要做的事。

辯方問陳可否指出任何一段黎提及制裁的片段，陳稱「𠵱個做唔到」。

至2020年6月二人最後一次會面，黎稱「睇吓可唔可以做到嘢幫年輕人」，Mark Simon亦有向他提及由香港民主協會（HKDC）協助，他理解Simon所指與在美國推動的《法案》有關。

（黎智英案）

相關字詞﹕陳梓華 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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