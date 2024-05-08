300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」

周涉勾結兩度被捕

如實完整作供可免起訴

周達權確認他1993年加入壹傳媒，其後曾擔任集團財務總監、行政董事及公司秘書，以及兼任營運總裁。《蘋果》2021年6月停運後，周以顧問身分繼續任職，直至同年9月辭去所有職務。周並確認2020年8月他因欺詐及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪被捕，至2021年6月再因勾結罪被捕，並在2022年2月獲發「免予起訴書」，須在兩案如實、完整作供。

控方昨就黎持有的3間私人公司向周達權提問（見表）。周指力高顧問有限公司和加拿大Lais Hotel Properties Limited 需向黎和Mark Simon匯報，公司的財務決定一般由黎或Simon作出，涉及一些細額開支則由行政總監黃偉強決定。他本人為公司股東，以信託形式代黎持有，同時是獲授權簽署人之一。以他理解，力高由主要股東黎智英自行出資營運。

控方展示一張2020年2月以力高名義簽發予陳梓華的8萬多元支票，上有他和Simon的簽名，周稱簽發支票是因為「有個payment request（付款要求），黎生approve（同意）咗，咁會計部同事會開支票，咁所以我會簽」，他無詢問原因。控方另展示周2019年以電郵寄送給黎的開支紀錄，5月的開支有300萬用作「Mark's Projects」，周不肯定匯款來自黎哪一個戶口，估計是用於翌月的海外文宣。另6月的開支則包括轉帳至Lais Hotel的85萬美元以及借予壹傳媒集團的1億元貸款。周確認力高有雜項開支，按他理解該公司無實際業務。

2019年轉讓離岸公司 酬陳梓華

至於離岸公司LACOCK Inc.，周指公司的董事職位和股權後來全數轉讓予陳梓華，他有份簽署確認書。周記得2019年9月他與Simon在辦公室談及轉讓事宜，Simon稱因陳協助黎辦事，故黎轉讓公司給陳作為酬勞，周沒有追問下去，他亦不認識陳。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）