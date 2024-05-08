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港聞

港聞二

涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸

【明報專訊】警方2019年底在屯門的偏僻山頭拘捕3名男子，稱他們當時涉測試引爆一個遙控炸彈。其中一人被控「串謀導致爆炸」罪，昨在高等法院不認罪受審，審訊設陪審團。控方開審陳辭稱，3人打算製造爆炸品，用於對付警方，例如設置在路障內或直接扔入警署再引爆。3人在山崖試爆失敗後，離開時被警員截停拘捕。審訊今續。

認買原料 控方指針對警

被告關嘉耀（27歲，報稱無業）被控於2019年11月某日至12月14日，在香港與徐天樂、何健忠及他人串謀藉爆炸品、即能遙距引爆的土製控制裝置導致爆炸，該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

控方開案陳辭稱，2019年11月，被告關嘉耀於一次遊行活動認識徐天樂及何健忠，徐在中學任職實驗室三級技術員，其知識有助製造爆炸品；何是註冊電業工程人員，其電力知識有助製造土製引爆裝置；被告作為統籌，招攬徐何二人，並提供工具與測試引爆的場地。

控方續稱，3人於Telegram群組「圍爐打飛機」提及測試引爆時不要留下指紋及毛髮，試爆成功後放到路障或當成手榴彈般「飛去炸狗屋」；同年12月14日3人相約於屯門集合，然後一同前往小冷水路附近的山崖，警方從遠處觀察到他們拿出物品冒出白煙，其後3人離開時被警員拘捕。

被告在警誡下稱他負責購買原材料「水銀制」，從無打算向警察使用爆炸品，另指有人給他50萬元資助。被告亦稱「我淨係上去試煙霧彈咋，同埋點着嘅效果，係Kenneth同Happy叔（即徐及何）叫我點㗎」。

【案件編號：HCCC 210/21】

（反修例風暴）

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