明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前

【明報專訊】觀塘牙科診所今日（周三）會提供牙科街症服務，本報記者昨天傍晚到診所觀察，門口座椅已有至少29人排隊，輪候人士以長者居多，有77歲老翁表示昨晨8時已到場，仍要排在第6位；有雙腳殘疾的七旬長者自攜保溫飯壺排隊，稱昨午3時到來，排第26位。不少長者認為將初步登記時間提早可方便他們登記後提早回家，「多啲車，唔使咁夜返屋企」，亦有人認為若籌量不增加，等候時間不會縮短，冀盡快恢復疫情前籌量。

觀塘牙科診所逢周三提供牙科街症服務，共有42個籌，凌晨12時為輪候者初步登記。昨天現場所見，門口的座椅貼有號碼，晚上10時30分前已被輪候人士佔滿。傍晚食飯時段，不少人以物品「留位」後離開診所，亦有市民「輪更」，昨早9時抵達的陳先生為要剝牙的妻子排隊，晚上陳太來「接班」。

今年77歲、家住將軍澳的李伯昨早約8時到場輪候，排第6，他稱牙痛了十幾天，認為提早至晚上8時登記較現時安排好，「可以早點回家休息」，但希望診所盡早恢復84個籌，「多啲（籌）咪唔使咁早嚟排」。

78歲的詹伯因腿疾需用一輛手作單車支撐身體助行，他昨午3時到場，需排第26位。詹伯家住牛頭角下邨，認為現時午夜登記的安排令長者太辛苦，凌晨登記後要乘小巴回家，改為8時登記是「好的嘗試」。

排32位的林婆婆昨晚7時抵達，她認為政府牙科技術較私家診所好，私家費用高昂難負擔。跨區求診的她家住馬鞍山，指地鐵站距離寓所仍有一段路，亦擔心夜晚走路不安全，認為提早登記時間更方便。不過，她亦認為若籌量不變，等候時間料相若，估計需提早至下午三四時到場等候。

李伯亦表示，現時初步登記後，翌晨7時半需到場取籌，視乎籌號要再等候治療，故有時要先後到診所3次，不方便。

至於政府擬推出電子籌號及登記系統，他擔心日後不懂電子取籌，認為措施對長者未必方便。

上 / 下一篇新聞

人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才
人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才
科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
初選案不認罪16人月底裁決
初選案不認罪16人月底裁決
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推
牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能
申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲