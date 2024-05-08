腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前

觀塘牙科診所逢周三提供牙科街症服務，共有42個籌，凌晨12時為輪候者初步登記。昨天現場所見，門口的座椅貼有號碼，晚上10時30分前已被輪候人士佔滿。傍晚食飯時段，不少人以物品「留位」後離開診所，亦有市民「輪更」，昨早9時抵達的陳先生為要剝牙的妻子排隊，晚上陳太來「接班」。

今年77歲、家住將軍澳的李伯昨早約8時到場輪候，排第6，他稱牙痛了十幾天，認為提早至晚上8時登記較現時安排好，「可以早點回家休息」，但希望診所盡早恢復84個籌，「多啲（籌）咪唔使咁早嚟排」。

78歲的詹伯因腿疾需用一輛手作單車支撐身體助行，他昨午3時到場，需排第26位。詹伯家住牛頭角下邨，認為現時午夜登記的安排令長者太辛苦，凌晨登記後要乘小巴回家，改為8時登記是「好的嘗試」。

排32位的林婆婆昨晚7時抵達，她認為政府牙科技術較私家診所好，私家費用高昂難負擔。跨區求診的她家住馬鞍山，指地鐵站距離寓所仍有一段路，亦擔心夜晚走路不安全，認為提早登記時間更方便。不過，她亦認為若籌量不變，等候時間料相若，估計需提早至下午三四時到場等候。

李伯亦表示，現時初步登記後，翌晨7時半需到場取籌，視乎籌號要再等候治療，故有時要先後到診所3次，不方便。

至於政府擬推出電子籌號及登記系統，他擔心日後不懂電子取籌，認為措施對長者未必方便。