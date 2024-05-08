明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推

【明報專訊】現時衛生署牙科診所街症籌量為新冠疫情前的一半，不少基層市民要「排長龍」等剝牙。政府昨日公布，衛生署7月起會將牙科街症「初步登記」安排，由凌晨12時提早至前一晚8時開始，另將推行線上電子派籌及登記系統，目標今年內推行。本報記者昨天傍晚於觀塘牙科診所視察，輪候人數已接近籌量上限（見另稿），有伯伯早上約8時已到場，稱冀籌量盡快恢復至疫前水平，「多啲（籌）咪唔使咁早嚟排」。社區組織協會憂慮提早登記會令長者更早排隊，甚至要烈日當空輪候。

衛署：牙醫空缺率三成

衛生署目前有11間牙科診所提供街症，其中9間於服務當日凌晨12時為輪候者初步登記，市民於上午派籌時才需重返診所。最新審計報告顯示，有市民提早最少7小時排隊。立法會政府帳目委員會公開聆訊昨日審議報告內容，多名議員關注街症籌量不足。衛生署長林文健回應稱，截至本月初該署牙醫空缺職位增至108個，空缺率約三成，難增籌量，同時他稱據前線牙醫經驗，逾半街症求診者並非緊急個案。

醫衛局長盧寵茂稱，提早初步登記可避免市民深宵排隊，惟安排仍不理想、屬權宜之計，長遠將開發線上電子派籌及登記系統，屆時毋須現場取籌，市民亦可在系統知道11間診所實時餘籌名額。

議員憂炒籌 盧：實名登記

林文健說，電子派籌及登記系統目標今年內推行，正與不同承辦商、醫管局和科技園商討；至於會否在醫管局HA Go或「智方便」程式增設有關功能，則暫無定案。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，日後網上登記時輸入的個人資料，會直接傳送至診所臨牀系統，市民翌日可直接前往診所治療。

有議員關注電子系統能否承載預約流量，亦擔憂出現炒賣籌號、長者不懂電子預約等情况。盧寵茂稱，電子系統將實名登記，確保公平取籌，又稱社會應幫助長者使用電子系統，以免他們繼續長時間現場輪候。

社協：籌不增 只令長者更早排

關注長者事務的社協幹事連瑋翹向本報說，若籌量不變，提早初步登記只會令長者更早輪候，另憂慮長者不諳使用電子系統，網上登記亦令輪候增加不確定性，「起碼之前馬拉松式排隊可預料有籌」，令長者更難求診。他稱牙科畢業生日後須到衛生署實習，期望屆時署方會有足夠人手增加籌量。

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣對新安排感失望，認為根源問題是籌量太少。她稱電子取籌避免現場排隊「感覺上人道些」，或反令基層和長者更難取籌，變相更不人道。她建議加強公私營協作，分流更多公務員至私營市場，令衛生署有空間增加街症籌量。

上 / 下一篇新聞

人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才
人才峰會開幕 兩日料逾7000人參與 孫玉菡：未來重點訪東南亞歐洲引才
科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
科企研高效「AI面試官」 稱招聘結果相若真人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
灣區赴港人才簽注 推出逾年批1.8萬人
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
【日月掠影】2012年5月20日：陳光誠赴美 中方紅線不容碰
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
5賊刀槌劫表行 警埋伏一網成擒 事前接情報 20秒內擎槍制服
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
觀塘線維修 數站擬暑假周日封一天
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
兩酒店泄臨時工報稅資料 香格里拉稱系統故障
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
涉禁錮追債10萬 擄人案3被捕4在逃
初選案不認罪16人月底裁決
初選案不認罪16人月底裁決
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼
腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前
腿疾翁早9小時到場 馬鞍山婆婆跨區觀塘 長者有讚早登記早回家 有盼籌量回疫前
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
辯方指「爛賭」犯案作供為減刑 屠龍隊長否認
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
涉試爆失敗 一男否認串謀爆炸
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
300萬轉帳Simon 壹傳媒總裁料海外文宣 周達權指黎多間私人公司無業務 涉黎「私人使費」
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
稱「深知自己犯緊法」 陳梓華指被黎說服續營國際線
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
譚公誕東區周六夜飛龍巡遊 同日灣仔無人機表演 天文台預測驟雨
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
中大：全職手語翻譯少 倡認證系統助職涯發展
申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能
申3.6億建警影像平台 鄧：盡快增AI功能
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：羊城夜市鬆綁變不夜天 簡化審批 不擾民不限時 全市15先行區試推
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
灣區熱搜：鬧市玻璃屋直播 途人即場取優惠
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】「盛事」殯儀博覽 棺材靈車防腐全接觸
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】反駁吉舖多 羅淑佩：皇后山濕街市租七成
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】移英女大狀變YouTuber
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】林定國藉「不幸」經歷講職場調解 執業時曾處理茶水嬸嬸秘書糾紛
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲
【Emily】佛誕臨近 嘉道理：放生習俗被扭曲