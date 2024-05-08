牙科街症籌難增 7月起晚上8時登記 盧寵茂認避深宵排隊「權宜」 電子派籌擬年內推

衛署：牙醫空缺率三成

衛生署目前有11間牙科診所提供街症，其中9間於服務當日凌晨12時為輪候者初步登記，市民於上午派籌時才需重返診所。最新審計報告顯示，有市民提早最少7小時排隊。立法會政府帳目委員會公開聆訊昨日審議報告內容，多名議員關注街症籌量不足。衛生署長林文健回應稱，截至本月初該署牙醫空缺職位增至108個，空缺率約三成，難增籌量，同時他稱據前線牙醫經驗，逾半街症求診者並非緊急個案。

醫衛局長盧寵茂稱，提早初步登記可避免市民深宵排隊，惟安排仍不理想、屬權宜之計，長遠將開發線上電子派籌及登記系統，屆時毋須現場取籌，市民亦可在系統知道11間診所實時餘籌名額。

議員憂炒籌 盧：實名登記

林文健說，電子派籌及登記系統目標今年內推行，正與不同承辦商、醫管局和科技園商討；至於會否在醫管局HA Go或「智方便」程式增設有關功能，則暫無定案。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，日後網上登記時輸入的個人資料，會直接傳送至診所臨牀系統，市民翌日可直接前往診所治療。

有議員關注電子系統能否承載預約流量，亦擔憂出現炒賣籌號、長者不懂電子預約等情况。盧寵茂稱，電子系統將實名登記，確保公平取籌，又稱社會應幫助長者使用電子系統，以免他們繼續長時間現場輪候。

社協：籌不增 只令長者更早排

關注長者事務的社協幹事連瑋翹向本報說，若籌量不變，提早初步登記只會令長者更早輪候，另憂慮長者不諳使用電子系統，網上登記亦令輪候增加不確定性，「起碼之前馬拉松式排隊可預料有籌」，令長者更難求診。他稱牙科畢業生日後須到衛生署實習，期望屆時署方會有足夠人手增加籌量。

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣對新安排感失望，認為根源問題是籌量太少。她稱電子取籌避免現場排隊「感覺上人道些」，或反令基層和長者更難取籌，變相更不人道。她建議加強公私營協作，分流更多公務員至私營市場，令衛生署有空間增加街症籌量。