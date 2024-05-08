詹培忠欺詐案 控方指配股瞞賣殼

詹申終止聆訊被拒

3名被告為時任亞洲資源大股東兼董事詹培忠（75歲）、時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業婦王蓓麗（65歲）；同案被告馬鐘鴻（48歲）已棄保潛逃。詹氏父子早前指審訊對他們不公，要求法庭永久終止聆訊，昨日遭法官駁回。

控方開案陳辭指亞洲資源1997年在香港上市，2008年詹培忠入主，安排其子詹劍崙擔任董事會主席。馬鐘鴻在深圳經營金融貿易公司，案發前有意套現，惟他擁有一間內地公司以H股上市，若要發行新股，須預先獲得中國證監審批，故馬希望掌控一間香港的上市公司，藉收購自己的內地投資項目套現。

2013年，詹培忠與馬接洽出售亞洲資源的控制權，起初開價3億元；當年7月詹劍崙與馬見面，雙方經討價還價後決定以逾2億元交易亞洲資源七成股份。惟當時的大股東詹培忠只有兩成股份，無法單憑轉讓其股份令馬掌握亞洲資源七成股份，故需透過詹劍崙在董事會中配合。

攤薄其他股東 助買家入主

同月詹劍崙在董事會提出配售新股，理由是籌集營運資金與物色新投資，其後董事會決議通過配售價值1800萬元的新股，馬則安排「人頭」做承配人。翌月，詹劍崙在董事會上提出有人介紹收購「廣州增城項目」，建議發行可換股票據集資，實際上該內地項目與馬的業務有關。其後董事會決議通過配售可換股票據，涉15.3億新股，為原本股本的5倍，馬安排親信承接票據。事後詹培忠向馬表示自己作為「賣殼」一方已履行責任。

換股票據為股本5倍 買方親信吸納

控方指詹培忠曾在立法會擔任多年的金融服務界議員，理應熟習相關上市公司條例。詹劍崙提出發行可換股票據勢必攤薄原股東的股權，故詹應知一旦披露其潛在利益，會遭其他董事反對。當時另一主要股東吳良好與詹培忠一同沽出股份，控方沒將吳列為共謀者，因吳毋須知道秘密協議，他可信從詹培忠稱「有錢賺」而出售股份。早前證供提及吳是現任全國政協常委。王蓓麗則協助馬洗黑錢，她的銀行戶口曾處理大額資金，與入息不符。

【案件編號：DCCC 439/22】